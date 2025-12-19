Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na današnjoj konferenicji za medije prokomentarisala je izjavu Rodoljuba Šabića, koji je predstavnike nacionalnih manjina nazvao "ljudima sa ulice", rekavši da je to skandal.

- To je ta njihova demokratija. I takva bi bila demokratija da blokaderi dođu na vlast. Svima bi ukinuli pravo glasa, institucije i zakone. Nego bi vladali dekretima, kako im dune. A da kažem, pošto svi znaju kako je Rodoljub Šabić postao kandidat. Znate li kako? Tako što su neke organizacije civilnog društva postavile ultimatum da on, koji nema dan iskustva rada u medijima, mora da bude kandidat, ili će oni da napuste proces odmah - rekla je Brnabić i dodala: