"TAKVA BI DEMOKRATIJA BILA DA BLOKADERI DOĐU NA VLAST" Brnabić: Izjava Rodoljuba Šabića je skandal
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na današnjoj konferenicji za medije prokomentarisala je izjavu Rodoljuba Šabića, koji je predstavnike nacionalnih manjina nazvao "ljudima sa ulice", rekavši da je to skandal.
- To je ta njihova demokratija. I takva bi bila demokratija da blokaderi dođu na vlast. Svima bi ukinuli pravo glasa, institucije i zakone. Nego bi vladali dekretima, kako im dune. A da kažem, pošto svi znaju kako je Rodoljub Šabić postao kandidat. Znate li kako? Tako što su neke organizacije civilnog društva postavile ultimatum da on, koji nema dan iskustva rada u medijima, mora da bude kandidat, ili će oni da napuste proces odmah - rekla je Brnabić i dodala:
- I to su čuli svi stranci, reč jednu nisu rekli. I svi se sećaju da smo sednicu odbora počeli sa Rodoljubom Šabićem. I tako mi je drago što je sve bilo transparentno. Zamislite zakon u kom piše - Ili Šabić, ili napuštanje procesa. A on nema jedan preduslov po zakonu da bude kandidat. A on treba da odlučuje o elektronskim medijima.