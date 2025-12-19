Slušaj vest

Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji, NJ.E. ambasadorom Andreasom fon Bekeratom.

Tokom sastanka održanog u prostorijama Ministarstva pravde ministar Vujić i ambasador fon Bekerat razgovarali su o nastavku reformskih procesa u pravosuđu, kao i o konkretnim pitanjima u vezi sa unapređenjem vladavine prava, te aktivnostima koje se sprovode u okviru procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je daljem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, kao i jačanju nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva, kao i efikasnosti i transparentnosti pravosuđa u celini.

Ministar Vujić Foto: Ministarstvo Pravde



Ministar Vujić je istakao opredeljenost Ministarstva pravde i Vlade Republike Srbije da nastave sa sprovođenjem reformskih procesa u skladu sa strateškim ciljevima i međunarodnim obavezama, uz kontinuiranu saradnju sa institucijama Evropske unije.

U tom smislu posebno se osvrnuo na buduću analizu rada Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u čiju će izradu od početka, pored relevantnih domaćih institucija i strukovnih udruženja, biti uključena Evropska Unija, Savet Evrope, GRECO i drugi, a što je već istaknuto i pozdravljeno od strane Evropske komisije na sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

U cilju poboljšaja efikasnosti i dostupnosti pravde građanima, ministar Vujić je tokom sastanka ukazao i na moguće izmene i unapređenja mreže beogradskih pravosudnih organa kako bi se otklonile primedbe Evropske komisije u pogledu efikasnosti rada pravosuđa.