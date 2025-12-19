NE SUMNJAJTE U VUČIĆA, DOBRO JE PROUČIO SVE SPORAZUME I DOKUMENTA: Ana Brnabić na pitanje Kurira o NIS-u i Putinovoj izjavi - Predočio mu je sve više puta
Glavna tema obraćanja je bio izbor članova Saveta REM-a, ali je u jednom trenutku ona govorila i o NIS-u i izjavi Vladimira Putina na današnjoj velikoj godišnjoj konferenciji.
Na pitanje novinara Kurira o međuvladinom sporazumu Srbije i Rusije, koji je pomenuo Putin, i opasnosti za srpske investicije, Ana Brnabić je rekla sledeće:
- Neću da se mešam u stvari o kojima svakako ne znam dovoljno. Ali ono što znam je da je predsednik Aleksandar Vučić, ja mislim da u to niko ne sumnja u Srbiji, dobro i detaljno proučio sve sporazume, ugovore i dokumente koji imaju veze sa ovim. Od kojih nijedan ne može da se primeni na ovu trenutnu situaciju. I znam da je predsednik Aleksandar Vučić predočio te stvari predsedniku Putinu i u Moskvi i u Pekingu.
Ona veruje, s obzirom koliko je važna ova tema, da će se u narednim danima obratiti predsednik Vučić i odgovoriti na to.
Šta je rekao Putin?
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da zna šta se događa sa kompanijom NIS i da se nada da će se naći zajedničko rešenje.
- Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje - rekao je ruski predsednik.
On je rekao i da se bez obzira na spoljašnju težnju da se poboljšaju odnosi da se nastavlja sankcioni pritisak kao način pokazivanja sile.
- Moskva polazi od toga da će Beograd ispuniti preuzete obaveze i da će Rusija i Srbija realizovati brojne druge zajedničke projekte - rekao je on, prenosi srpski servis.
Kako je pojasnio to se odnosi i na rusku kompaniju Gaspromnjeft koja je vlasnik NIS-a.
- NIS je kompanija u koju je Gaspromnjeft uložio značajnu sumu novca, preko tri milijarde dolara do sada i transformisao je u moderno, visoko efikasno i operativno preduzeće. Ona je glavni poreski obaveznik u budžetu Srbije - rekao je on.