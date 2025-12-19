"SLAVITE - NE ZATVARAJTE VRATA, NI LJUDIMA, NI BOGU" Ministarka Stamenkovski se na dan slave prisetila snažnih reči pokojnog oca (FOTO)
- I ove godine, po četvrti put bez oca, u našoj kući gori slavska sveća. Kolač smo lomili sa istim poštovanjem, koljivo prineli kao što nas je učio, a trpeza je mirisala na tamjan i na uspomene. Otvorili smo i flašu domaćeg vina. Bio bi ponosan na ovogodišnju berbu.
Vidim ga jasno, kao nekad: anterija, bela vežena košulja, tkana torba prebačena preko ramena. Vraća se iz crkve.
Gosti nam ponovo dolaze, a vrata su, kako je zapovedio, ostala otvorena. Greje rakija i kuva vino, iako ovaj Nikoljdan nije doneo mraz i smetove. Čitali smo molitvu, otpevali tropar, a u pričama su se opet vraćali Kosovo, Lazar, Miloš i Marko.
Shvatam danas bolje nego ikad zašto je najviše voleo „Bega Konstantina i Kraljevića Marka“. Nije to bila samo pesma, već opomena, da je tvoje samo ono što sa drugima podeliš. Tako ću učiti i Strahinju i Vukašina.
Njegove reči i dalje stoje kao zavet: „Slavite. Ne zatvarajte vrata. Ni ljudima, ni Bogu.“
Četiri godine su prošle, bol je tiši, ali prisustvo nije nestalo. Krsna slava je ostala ono što je oduvek bila – očev glas koji nastavlja da govori kroz sina, kroz dom, kroz sveću koja gori.
U ime oca i sina. Čuvao vas Sveti Nikola. Slavili u zdravlju, miru i ljubavi – na mnogaja ljeta - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Milice Đurđević Stamenkovski.