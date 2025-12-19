Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom "Instagram" profilu povodom posete ministra odbrane Grčke Nikosa Dendijasa.

- Ministar odbrane Grčke Nikos Dendijas posetio je dom mojih roditelja i čestitao slavu. Bila je čast ugostiti velikog prijatelja Srbije i ponuditi mu, koliko smo mogli, poznato pravoslavno gostoprimstvo. S leva na desno smo otac, ministar Dendijas, majka i ja - napisao je Vučić.

Aleksandar Vučić je jutros, podsetimo, sa bratom Andrejom i sinom Danilom došao u crkvu na osvećenje i rezanje slavskog kolača.

On je svim građanima poželeo zdravlje i radost na ovaj veliki praznik.

- Srećna slava svima koji slave Svetog Nikolu, na zdravlje i radost, i da nam veliki svetac i Gospod Bog čuvaju Srbiju - piše u poruci na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

