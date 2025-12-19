Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije najoštrije osuđuje odluku Komonvelta Bahama da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kojom je grubo i svesno narušen međunarodnopravni poredak utemeljen na Povelji Ujedinjenih nacija, upravo u godini u kojoj se obeležava 80 godina od njenog usvajanja.

Ovakvi postupci predstavljaju opasan presedan i direktno doprinose daljem urušavanju osnovnih principa međunarodnog javnog prava, pre svega, principa uvažavanja teritorijalnog integriteta država članica Ujedinjenih nacija, navodi se u saopštenju MSP i dodaje se:

Aktivnosti usmerene protiv suverenih država podrivaju poverenje u međunarodni sistem i vode ka njegovoj daljoj destabilizaciji i anarhizaciji.

Odluka vlasti Komonvelta Bahama posebno je nekonstruktivna u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine, jer predstavlja jednostran potez koji direktno ugrožava dijalog.

Republika Srbija neće prihvatiti pokušaje nametanja svršenih činova niti legitimizaciju jednostranih akata koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srbija će nastaviti da se, odlučno i principijelno, svim raspoloživim diplomatskim i političkim sredstvima bori za zaštitu svojih državnih i nacionalnih interesa.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije poziva vlasti Komonvelta Bahama da preispitaju svoju odluku i da se vrate poštovanju univerzalnih principa međunarodnog prava, koji su osnov stabilnosti i mira u međunarodnim odnosima.

