Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom "Instagram" profilu povodom posete lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića.

Naime, predsednik je objavio fotografiju Kneževića sa roditeljima predsednika Srbije.

"Na kraju, posebno hvala našem prijatelju, Milanu Kneževiću, koji je iz Zete stigao na našu porodičnu slavu.

P.S. Nismo pričali o Botunu, samo o skadarskom krapu.", poručio je predsednik u objavi.

Predsednik Vučić danas je ugostio i ministra odbrane Grčke Nikosa Dendijasa, kao i predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija i njegovu suprugu Tamar.

