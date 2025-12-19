TEŠKO LICEMERJE! PIPER UKAZAO NA KONTRADIKTORNOST "EU U SRBIJI": EU ne želi da predstavnici manjinskih zajednica budu adekvato predstavljeni - Zašto? (FOTO)
Bivši medijski koordinator Novog DSS-a, novinar i analitičar Uroš Piper odgovorio je zvaničnom nalogu EU u Srbiji na X istakavši da oni ne žele da predstavnici manjinskih zajednica budu adekvatno predstavljeni, i upitao zbog čega.
Na profilu "EU u Srbiji" osvanula je objava u kojoj se navodi da "EU sa žaljenjem konstatuje da Srbija i dalje nema funkcionalan Savet REM-a, nakon ostavki nekoliko izabranih članova koji su naveli nepravilnosti u izbornom procesu."
Na ovu konstataciju odgovorio je Piper.
- Znači vi ne želite da predstavnici manjinskih zajednica budu adekvatno predstavljeni? Zašto?
Ova reakcija otvara važno pitanje, da li EU zaista brine o demokratiji i inkluzivnosti, ili se ti principi koriste selektivno, kad to politički odgovara? Jer upravo Savet REM-a, po zakonu, treba da obezbedi glas različitih društvenih grupa, uključujući i manjine.