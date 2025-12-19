Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a, novinar i analitičar Uroš Piper odgovorio je zvaničnom nalogu EU u Srbiji na X istakavši da oni ne žele da predstavnici manjinskih zajednica budu adekvatno predstavljeni, i upitao zbog čega.

Na profilu "EU u Srbiji" osvanula je objava u kojoj se navodi da "EU sa žaljenjem konstatuje da Srbija i dalje nema funkcionalan Savet REM-a, nakon ostavki nekoliko izabranih članova koji su naveli nepravilnosti u izbornom procesu."

Na ovu konstataciju odgovorio je Piper.

- Znači vi ne želite da predstavnici manjinskih zajednica budu adekvatno predstavljeni? Zašto?

Foto: Printscreen/X