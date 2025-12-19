Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a, novinar i analitičar Uroš Piper odgovorio je zvaničnom nalogu EU u Srbiji na X istakavši da oni ne žele da predstavnici manjinskih zajednica budu adekvatno predstavljeni, i upitao zbog čega.

Na profilu "EU u Srbiji" osvanula je objava u kojoj se navodi da "EU sa žaljenjem konstatuje da Srbija i dalje nema funkcionalan Savet REM-a, nakon ostavki nekoliko izabranih članova koji su naveli nepravilnosti u izbornom procesu."

Na ovu konstataciju odgovorio je Piper.

- Znači vi ne želite da predstavnici manjinskih zajednica budu adekvatno predstavljeni? Zašto?

WhatsApp Image 2025-12-19 at 9.13.25 PM.jpeg
Foto: Printscreen/X

Ova reakcija otvara važno pitanje, da li EU zaista brine o demokratiji i inkluzivnosti, ili se ti principi koriste selektivno, kad to politički odgovara? Jer upravo Savet REM-a, po zakonu, treba da obezbedi glas različitih društvenih grupa, uključujući i manjine.

Ne propustitePolitika"JE L' ATENTAT TA DOBRA STVAR?!" Piper poručio blokaderu Dejanu Iliću: Je l' to najavljuješ snajper kao "junački čin"?
Uroš Piper
Politika"DSS PONOVO ŽESTOKO PO BLOKADERIMA!" Piper o izjavi desne ruke Miloša Jovanovića: Svesni su da su na 1,2% i da im blokaderi uzimaju glasove!
Uroš Piper
Politika"NAPUSTI POLITIKU JUČE!" Miloš Jovanović pričao o izborima, Piper mu odgovorio: Zbog ovakvih budalaština si i sveo stranku na 1,2%
uroš piper i miloš jovanović
PolitikaLETI PERJE NA N1 I NOVA S! Piper otkrio: Ozbiljno se zakuvalo među urednicima i novinarima po pitanju toga ko podržava blokadere, a ko Đilasa i ekipu
Uroš Piper