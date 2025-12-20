- Srbija je na svojoj strani. Ma koliko se to ne sviđalo Vašingtonu, Briselu, Moskvi, bilo kome, Srbija je na svojoj strani. Mi nećemo da ratujemo. Mi snažimo svoju vojsku, kupujemo mnogo novih sistema, hoću da se ljudi osećaju mirno, da znaju da imamo veoma snažne odvraćajuće faktore i da oni koji misle da bi nešto trebalo da pokušaju ili razmišljaju o tome, da i te kako znaju da to nije moguće da urade, jer bi im gubici bili nesagledivi i nemogući da bi taj napad mogao da opstane - poručio je Vučić u snimku i napisao: