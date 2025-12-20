Slušaj vest

U saopštenju Ministarstva se navodi da Kemal Mrndžić tokom procesa imigracije u SAD nije otkrio da je služio kao čuvar u ozloglašenom logoru Čelebići, gde su počinjeni zločini.

"On nije otkrio imigracionim vlastima prirodu i vreme svoje vojne službe niti da je maltretirao srpske zatvorenike kao zatvorski čuvar", saopštilo je Ministarstvo pravde, prenosi RTRS.

Zvaničnik Ministarstva pravde Bret Šumate rekao je da administracija američkog predsednika Donalda Trampa neće dozvoliti ljudima koji progone druge da koriste beneficije izbeglice u SAD.

Kemal Mrndžić osuđen je u Bostonu u Sjedinjenim Američkim Državama za prikrivanje učešća u progonu srpskih zarobljenika u logoru Čelebići kod Konjica, kao i za lažne tvrdnje kako bi postao državljanin SAD.

Prema Kancelariji državnog tužioca, Mrndžić je bio nadzornik stražara u logoru Čelebići.

Pet preživelih logoraša, kako se navodi, svedočilo je i ispričalo o uslovima u logoru 1992. godine, kada je Mrndžić tamo bio nadzornik.

Dodaje se da su preživeli svedočili o svom zatočenju u tunelu bez svetla, bez vazduha, mesecima zaredom, o skorom gušenju nakon što su satima bili zatvoreni u šahtovima, kao i o svakodnevnim i noćnim premlaćivanjima koje su stražari u logoru sprovodili bejzbol palicama, drvenim motikama i kundacima pušaka.

Mrndžić je, kako je navedeno, naknadno smislio plan da napusti BiH tako što će preći preko granice u Hrvatsku i prijaviti se kao izbeglica u SAD koristeći izmišljenu priču.

On je primljen u SAD kao izbeglica 1999. i postao je njihov državljanin 2009. godine.

U svom zahtevu za izbeglištvo i intervjuu, lažno je tvrdio da je pobegao iz svog doma nakon što su ga srpske snage zarobile, ispitivale i zlostavljale, pa nije mogao da se vrati kući zbog straha od budućeg progona.

Kako je vlada tvrdila na suđenju, Mrndžić je iskoristio vlastito iskustvo kao progonitelja da iznese lažnu priču da je bio proganjan.

Mrndžić je u januaru 2025. godine u SAD osuđen na više od pet godina zatvora.