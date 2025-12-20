Slušaj vest

Uzmimo za primer blokadere i njihovu protivprirodni spoj - umalo ne napisasmo blud - sa Alekom Kavčićem.

Podsetimo se: 7. maja su blokaderi prvi put - gde nego na blokadi RTS – najavili da će podržati formiranje izborne liste "kredibilnih ljudi", tri dana kasnije su zatražili raspisivanje izbora, a već 1. juna su saopštili uslove koje kandidati moraju da ispune.

Glavni među njima bio je da oni koje će studenti staviti na svoju izbornu listu nisu bili istaknuti članovi stranaka vladajuće koalicije, ali ni postojećih opozicionih partija, odnosno da, kako je to jedan ovlašćeni blokader formulisao "nisu učestvovali u nekoj višoj politici".

Foto: Milos Tesic/ATAImages

Ovo se - s pravom - tumačilo kao ograda od Đilasa, Proglasa i njihovih satelita, koji su početkom godine u Novom Sadu pokušali da izvedu puč i proteste stave pod svoju šapu. To je onaj protest "na tri mosta" kada su izviždani Šolakovi zabavljači Ivan Ivanović i Zoran Kesić… Naravno, opozicija zbog toga nije prestajala da radi na infiltriranju među studente, što je na kraju i dovelo do pomenutog uslova za studentsku izbornu listu.

Po sistemu spojenih sudova, "prazninu" su - prema nezvaničnim informacijama - popunila imena poput rektora Vladana Đokića, Zdenka Tomanovića, Aleka Kavčića… Oni se, formalno, nisu bavili "višom politikom". Kažemo "formalno", jer nisu bili ni kod Đilasa, ni kod Ponoša… odnosno nisu bili stranački funkcioneri, što ih je u očima blokadera učinilo politički nevinim a njihove biografije čiste kao prvi sneg.

A onda su neki opozicioni novinari podsetili na činjenicu da je Alek Kavčič i te kako učestvovao u "višoj politici". On se, naime. u junu 2020. kandidovao na listi za parlamentarne izbore Pokreta "Dosta je bilo" bivšeg Dačićevog ministra Saše Radulovića, i učešća u višoj politici od te nema. Od ovog neprijatnog otkrića prilično agresivno branio se tvrdnjom da je lista na kojoj je on tada bio neslavno propala, odnosno da je od 3,2 miliona građana Srbije izašlih na birališta, za njega i ostale sa liste glasalo dvadesetak hiljada ljudi!

U neku ruku, blizu je istini, njegovi se rezultati u politici praktično mere nulom, ali je nesporna činjenica da se na snežnoj belini njegove političke biografije nalazi jedna velika smeđa mrlja.

Aleksandar Kavčić Foto: RTS Printscreen

Oni koji su se posle toga pitali kako to blokaderi Kavčića i dalje vide kao nosioca studentske liste, juče su dobili odgovor: blokaderi se uopšte ne pitaju ko će biti na njegovoj listi.

Obelodanjeno je da je u utorak na dodelu nagrade "Saharov", za koju su bili nominovani i nosioci protesta u Srbiji, uz nekoliko studenata otputovao baš Alek Kavčić. Pri tome za njegovo pojavljivanje u ime blokadera studentski plenumi nisu dali nikakvu saglasnost!

Šta se to dogodilo, kad znamo koliko su plenumi držali do svojih odluka i koliko je do sada bilo kenselovanih pojedinaca koji su bez blagoslova ovih tela istupali u javnosti? Izopštavani su oni koji su se usudili da odu do studija Nove u Košutnjaku, a Kavčićev put u Strazbur ostao je bez sankcija?

Prosta stvar: u njegovim su rukama i nož i pogača. On, po pravu finansijera blokadera i odlučuje. I dosta mu je bilo igre sa plenumima i spontanošću, skinuo je rukavice i pokazao ko je gazda. Izašao je iz ormana, autovao se.

Sad znamo čiji su blokaderi.