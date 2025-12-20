Slušaj vest

Gosti Krune Une Mitrović su politički filozof Dragoljub Kojčić, advokat Narodne mreže Vladan Glišić i predsednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić, kao i zamenik šefa poslaničke grupe SNS Aleksandar Mirković.

Mirković kaže da u pravnoj državi oni koji prekrše zakon moraju da odgovaraju.

- Da su neki tužioci i da rade po zakonu mnogi koji već godinu dana krše zakon već bi bili u zatvoru. U poslednjih godinu dana je bilo više od 25.000 nelegalnih i neprijavljenih skupova. Više od 900 prostorija SNS je uništeno ili demolirano. Preko 170 povređenih policajaca, preko 20 ili 30 sa namerom odlazaka na kuće državnih funkcionera. Imate dva pokušaja ubistva ispred Narodne skupštine. Imate konstantan teror određene grupe ljudi, a da se u zatvoru ne nalazi niko. Kada sve to sagledate, onda ne možete da se ne zapitate, šta radi to tužilaštvo i institucije. Za ono što se dešava u Srbiji, konkretno fizičko povređivanje policajaca, u zemljama EU i svetu se dobija momentalna zatvorska kazna - rekao je Mirković.

Glišić je, govoreći o odlasku Zagorke Dolovac u Hag, rekao da su Srbi koji su bili u Hagu tamo bili zato što su branili interese Srbije.

- Zagorka Dolovac sigurno nije deo te strukture i tih ljudi. Problem je što referendumom 2022. ili 2023. je odlučeno da se pravosuđe preda u ruke onim centrima moći koji su hteli da ga preuzmu od 5. oktobra. Tada je nastavljen kontinuitet politike da EU nema alternativu - rekao je Glišić.

Uglješa Mrdić je pojasnio da je na referendumu glasano za to da tužilaštvo bude samostalnije i sudstvo nezavisnije, u skladu sa Ustavom.

- Niko se od nas nije nadao da će deo tužilaštva i sudstva da se odvoje i otuđe od države. I sa ovakvim Ustavom možemo te delove vratiti pod kontrolu države. Ovde su problem pojedinci koji su to zloupotrebili, konretno: Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić, Branko Stamenković su najodgovorniji što su se deo tužilaštva i sudstva okrenuli protiv države i naroda. Ne samo da ne rade svoj posao, nego se ponašaju kao da su iznad države - naglasio je Mrdić.

On ističe da je narod žedan istine i pravde, i da bi se povratilo poverenje građana Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić moraju biti smenjeni sa funkcije.

- Moramo menjati određene zakone i da pravimo određene kadrovske promene, da bi se smenili ljudi koji rade protiv države. Bilo gde u svetu bi oni bili uhapšeni. Tužilac koji štiti izvršioce krivičnog dela, i on bi bio procesuiran. A ovde imamo situaciju da ako ja kao narodni poslanik ne glasam za usvajanje izveštaja, meni se preti krivičnim prijavama. Ako dođe do suđenja, ja sam podneo krivičnu prijavu, i verujem da će to biti suđenje decenije - kazao je Mrdić.

Kojčić je zapitao ko je ovde upotrebljavao silu, i istakao da su to bili demonstranti, koji su pucali, pokušavali da spale ljude i uništavali imovinu.

On je dodao da je ovde problem u tome što su tužioci bili nezavisni u odnosu na državu, ali nisu bili nezavisni u odnosu na ulicu.

Glišić je dodao da su krivične prijave normalan način komunikacije u javnom sistemu.

- Same krivične prijave, pune su fioke tužilaštva ljudi koji su na vlasti, to je uvek bilo tako. Ne možete biti javna ličnost a da ne dođe do toga. Dakle, same krivične prijave su deo političke borbe. Međutim, čuli smo probleme državnih organa u ovoj priči o blokadama. To traje već više od godinu dana, bilo je ljudi koji su bili privođeni, nad kojima je bila primenjivana sila. Bez obzira što se kod nas nije primenjivala sila kao u drugim zemljama, nepravde su mnogobrojne sa obe strane - kazao je Glišić.

On je dodao da ne bi imali ovako dugotrajne proteste da je država primenjivala zakon.

Kojčić je rekao da meki odgovor nije bio posledica udvaranja, već su bili napadnuti i država i društvo.

- Najogavniji rezultat svega ovoga je što kum ne razgovara sa kumom. Napravili su piramidu mržnje, gde ne samo da mrze Vučića, nego mrze i Dijanu Hrku zato što im je ukrala šou. Nekada politika mora biti meka da bi sprečila podele - kazao je on.

Uglješa Mrdić je rekao da je zahvaljujući mudroj politici Aleksandra Vučića sačuvan mir u Srbiji i sprečen građanski rat, kao i uvlačenje Srbije u neki drugi rat.

- Ono za šta se ja zalažem sa svoje pozicije je da institucije da krenu da rade svoj posao. Dakle i tužilaštvo i sud. Ovo što su govorili Mirković i Kojčić, ako neko izvede terorističko delo, napada ljude, tuče građane, taj mora da bude procesuiran. Dakle, tužilaštvo mora da deluje u tim situacijama. I tužilaštvo i sud. Pošto sam ja video da u nekim velikim slučajevima tužilaštvo i sud nisu preuzeli šta treba, ja sam podneo krivične prijave - naglasio je on.

Mirković se složio sa Mrdićem, i rekao je da je SNS mudrom i balansiranom politikom nije bežala od izbora.

