Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da su danas održani važni razgovori u vezi sa energetskom stabilnosti naše zemlje, te da veruje da smo za korak bliže rešenju izuzetno komplikovane situacije.

- Danas smo imali duge i važne razgovore vezano za energetsku stabilnost Srbije, situacija je veoma složena, izuzetno komplikovana, dužni smo da građane obavestimo o tome - započeo je Vučić i dodao:

- Ali ne postoji razlog za paniku, mi smo dovoljno i dizela i benzina i kerozina i mazuta obezbedili najmanje do 15. januara, možda i do 25. tako da niko ne treba da se sekira.

Imamo bezbroj tehničkih problema, kazao je predsednik.

- Bezbroj muka, ali država gleda kako da te probleme reši zajedno sa svim uključenim stranama. Imali smo važne razgovore sa strancima i naredne nedelje očekujem različite inicijative i molbe i zahteve upućene OFAC-u u nadi da dobijemo operativnu licencu i te razgovore ćemo nastaviti kao što ubrzano uvozimo naftne derivate i radimo sve što možemo da sačuvamo kompletnu naftnu infrastrukturu - rekao je Vučić.

On je dodao da su "pre svega, naš cilj građani i njihova energetska sigurnost i to da se nikada ne vratimo u one godine koje pamtimo po lošem, kada smo naftu kupovali na ulici, a ne na stanicama bezinskim".

- Verujem da će država pokazati tu snagu. Hoću da se zahvalim svim ljudima u Srbiji na tome što su izgradili državu koja je u stanju već 70 dana da bez kapi nafte izdrži i pokaže koliko je stabilna i sigurna. Mi ćemo nastaviti svoj posao da radimo, a vi se građani pripremajte za novogodišnje i božićne praznike u potpunom miru, imaćete dovoljno svega što je potrebno a ukoliko bude išlo na bolje ili lošije u bliskoj budućnosti od nas ćete dobijati pravovremene informacije - naglasio je predsednik.