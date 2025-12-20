Slušaj vest

Gosti u studiju Kurir televizije su vojni analitičar Aleksandar Radić, bivši policijski inspektor Bratislav Gagović, stručnjak za bezbednost Karlo Dulović i pukovnik u penziji Miroslav Španović.

Govoreći o terorističkom napadu na plaži Bondi u Sidneju, Radić kaže da smo videli ono što smo videli u medijima.

Foto: Kurir Televizija

- Jasno je da su napadači izabrali laku, meku metu, znali su da tu nema nikakve odbrane i mera bezbednosti. A to jeste u duhu terorizma - iznenaditi! Naneti gubitke na mekom cilju, tamo gde su civili i da izazovete maksimum straha. Njima nije važan broj žrtava, nego efekat koji ćete izazvati kompromitovanjem ideje bezbednosti. Vi želite to da uradite, da svako kada izađe iz kuće se zapita da li će se vratiti u svoj dom - rekao je Radić.

Gagović je istakao da je evidentan bezbednosni propust australijske službe.

Foto: Kurir Televizija

- Na kilometar i po od nas sada se igraju utakmice izraelskih klubova, poput Makabija, i mi smo to rešili. Palilulska stanica je to bolje rešila, sve je to u Sidneju izgledalo dosta traljavo. Da čovek neutrališe napadača, mislim da čak nije bio pripadnik službe bezbednosti. To se desilo i kada je kod nas ubijen turski ambasador, gde su civili jurili teroriste - rekao je bivši inspektor.

Karlo Dulović se složio da su službe zakazale, i da teroristi uvek imaju mrežu iza sebe, ističući da ne veruje u takozvane slobodne vukove.

- Postoji i bela Al-Kaida, sa Balkana, koju je teško kontrolisati - rekao je on, govoreći o "repovima" sa Balkana koji se mogu naći iza mnogih terorističkih napada.

Foto: Kurir Televizija

Pukovnik Španović je dodao da su teroristi odabrali Sidnej kao metu zato što se tamo decenijama nisu događali nikakvi napadi.

- Vidimo apsolutni porast antisemitizma u svetu. Imate napade širom sveta, jevrejska deca u Nemačkoj moraju uz pratnju da idu u školu. Logor na otvorenom u Gazi, gde se ruše tuneli, a do 2005 su Izraelci pravili tunele. Sada, antisemitizam je prisutan svuda u svetu, a sa ponosom ističem da ga nema u Srbiji - rekao je pukovnik.

Radić je rekao da politička propaganda svuda ima svoju dinamiku, pa tako i u Americi.

- Prijemčiva je tema o islamskom terorizmu. Nije bitno koliko imate islamista u Alabami, oni će reći - Alabama je ugrožena. U jednoj velikoj naciji kao što je Amerika naći ćete i ljude koji imaju titule i položaje, a koji će vam reći šta vama treba - kazao je vojni ekspert.

Treći svetski rat sa islamskim faktorom na teritoriji Amerike nije moguća, naglasio je Radić.

Pukovnik Španović je istakao da su Amerikancima naneli mnogo zla muslimanima u svetu, a da su ih "branili", sa ciljem da dobiju baze, samo na Balkanu.

Foto: Kurir Televizija

- Ja takođe ne verujem da može doći do takvog rata na američkom tlu, ali je dobro što su Amerikanci shvatili koliko su zla naneli muslimanima u čitavom svetu - rekao je on.

O inspiraciji teroristima sa Balkana, kao što se navodi da je Radovan Karadžić inspirisao Brejvika, Radić je rekao sledeće:

- Terorista je živ čovek, ima dušu i svoje vrednosti. Previše se težišta stavlja na sistem, ali sistem ne može upravljati čovekom. Morate imati regruta koji je za to prijemčiv. Pitanje morala je pitanje svih pitanja. Tako i teroristi moraju imati motivaciju. I zanimljivo je kako društvene mreže utiču na ljude, gde se šire informacije iz jednog dela sveta kao što je naš širom sveta. Recimo, emisije koje govore o nacizmu i antisemitizmu inspirišu neonaciste. Gledaju kritičke emisije o Hilteru, ali izlaze sa time da se identifikuju sa njima - rekao je Radić, i pomenuo pevača Rokija Vulovića iz Bijeljine koji je postao popularan i na Zapadu zbog svojih ratnih pesama.

Naveo je da se u češkom gradu Brno, u zemlji gde je moguće sa lakoćom nositi oružje po zakonu, grupa čeških enztuzijasta nedavno okupila u uniformama Vojske Republike Srpske i snimala u šumama.

Foto: Kurir Televizija

- To su entuzijasti, ali ima ljudi koji su na stranputici, i koji besomučno slušaju našu muziku iz devedesetih godina, i poistovećuju je sa nekim svojim vrednostima. I onda se ističe spona, kao što je pronađen dokument da je jedan terorista iz Sidneja bio član srpskog lovačkog kluba - kazao je on.

Gagović je podsetio na teroristički napad na Novom Zelandu, gde je stradalo 50 ljudi, i gde je nađena dokumentacija da je terorista pratio sajtove srpskih rodoljuba.