Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Slovačke Petera Pelegrinija.
Politika
VUČIĆ ĆE SUTRA UGOSTITI PETERA PELEGRINIJA: Predsednik Slovačke stiže u dvodnevnu posetu Srbiji
Predsednik Slovačke boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra.
Nakon svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", kako se navodi u saopštenju, počeće tête-à-tête sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Slovačke Petera Pelegrinija.
Sutra će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Srbije Vučićem i predsednikom Slovačke Pelegrinijem.
