Predsednik Slovačke boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra.

Nakon svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", kako se navodi u saopštenju, počeće tête-à-tête sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Slovačke Petera Pelegrinija.

Sutra će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Srbije Vučićem i predsednikom Slovačke Pelegrinijem.

