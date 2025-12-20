SRBIJA NIJE I NEĆE BITI NIČIJA MARIONETA! Oglasio se Vučić: Naša nezavisna i slobodarska politika ne dopada se nikome i neće nikada
"Srbija nije i neće biti ničija marioneta", napisao je večeras na svom Instagram nalogu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kako je istakao naša nezavisna i slobodarska politika ne dopada se nikome i neće nikada.
- Žele da budemo marioneta, na to nikada nećemo pristati.
Predsednik je prethodno danas uputio i poslao snažnu poruku građanima.
- Srbija je na svojoj strani. Ma koliko se to ne sviđalo Vašingtonu, Briselu, Moskvi, bilo kome, Srbija je na svojoj strani. Mi nećemo da ratujemo. Mi snažimo svoju vojsku, kupujemo mnogo novih sistema, hoću da se ljudi osećaju mirno, da znaju da imamo veoma snažne odvraćajuće faktore i da oni koji misle da bi nešto trebalo da pokušaju ili razmišljaju o tome, da i te kako znaju da to nije moguće da urade, jer bi im gubici bili nesagledivi i nemogući da bi taj napad mogao da opstane - poručio je Vučić u snimku.