Kancelarija za KiM oglasila se saopštenjem povodom hapšenja Vidosava M., bivšeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji je uhapšen u svom domu u Lešku na KiM od strane Kurtijevihpolicajaca.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Aljbin Kurti nastavio je danas svoju nasilnu predizbornu kampanju neosnovanim hapšenjem Vidosava M. koji je večeras od strane Kurtijevih falangi kidnapovan i priveden.

Vidosav M. uhapšen je u svom domu, što jasno pokazuje da nema od čega da se krije, a čitava akcija za Kurtijeve potrebe izvedena je naočigled porodice ovog Srbina koja je doživela nezapamćeni stres.

Reč je o klasičnom napadu na Srbe u predizborne svrhe, a tome u prilog svedoči i činjenica da u kući uhapšenog nisu pronađeni nikakvi dokazi, ali je zato prilikom pretresa njegova porodica prošla kroz nedopustivo zastrašivanje.

Ovakve Kurtijeve i Svečljine antisrpske akcije služe samo da zamažu oči javnosti i zastraše Srbe, a sve s ciljem da Kurti udarima na sever Kosova i Metohije pokuša da osvoji još neki glas na decembarskim izborima, s obzirom da svojim glasačima nema šta drugo da ponudi.

Zbog toga je i Kurti prvog dana kampanje otvorio nezavršeni pešački most preko Ibra koji prema svim dokazima sa terena predstavlja bezbednosnu pretnju, a samo dan kasnije je otvorio još jednu policijsku ispostavu u Leposaviću.

Kao što su glasači kaznili njegovo takvo postupanje tokom već dva izborna ciklusa u ovoj godini, tako će i u decembru doživeti debakl, a srpski narod će još jednom demonstrirati slogu, jedinstvo i odgovornost kao odgovor na Kurtijev teror!", poručila je Kancelarija za KiM.