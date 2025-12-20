Slušaj vest

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Ivice Dačića i član predsedništva SPS, oglasio se povodom predstojećih izbora na Kosovu i Metohiji:

- Kosovo i Metohija pred izbore 28. decembra 2025. ulazi u novu fazu političke nesigurnosti i institucionalnih izazova. Ovi izbori više nisu samo borba za mandate, već pitanje stabilnosti institucija i opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Aljbin Kurti na izbore izlazi iz pozicije vlasti, za razliku od 2021. godine kada je nastupao kao opozicionar i uspeo da politički preokrene situaciju uprkos protivljenju Sjedinjenih Američkih Država i dela međunarodne zajednice. Pouka koju je tada izvukao – da se upornošću, kontrolom institucionalnih mehanizama i snažnom političkom retorikom mogu nadjačati spoljni pritisci – ostala je temelj njegove politike i danas. Međutim, okolnosti su bitno drugačije: pad popularnosti, jednostrani potezi prema severu Kosova i ekonomski izazovi ozbiljno otežavaju njegovo političko manevrisanje. Iako Samoopredeljenje ostaje najjača pojedinačna partija, Kurti je bez jasnih koalicionih partnera. Opozicione snage – DPK, AAK, LDK i NISMA – sve otvorenije poručuju da ne žele nastavak Kurtijeve politike. Ipak, njihova fragmentisanost i međusobne razlike čine postizbornu matematiku složenom. DPK beleži politički povratak, NISMA pokazuje spremnost za partnerstva, dok AAK i LDK imaju jasno definisane granice saradnje. Formiranje nove vlade posle izbora zahtevaće ozbiljne političke kompromise, posebno imajući u vidu predstojeće predsedničke izbore i očekivanu ulogu međunarodnih aktera u postizbornim pregovorima.

Izbori su zakazani u terminu kada dijaspora tradicionalno dolazi na Kosovo za praznike, što im daje dodatnu političku težinu. Procene govore da bi između 30 i 40 hiljada pripadnika dijaspore moglo učestvovati u glasanju. Njihovi glasovi, koji su ranije u velikoj meri išli u korist Kurtija i Samoopredeljenja, više se ne mogu smatrati sigurnim i sve više odražavaju razočaranje institucionalnim krizama i političkim tenzijama.

Za Srbe na Kosovu, učešće u institucijama nije pitanje priznanja državnosti, već pitanje elementarne bezbednosti, zaštite života, imovine i kulturne baštine. Napuštanje institucija stvara vakuum u kojem Priština donosi odluke bez srpskog glasa, dok institucionalno prisustvo omogućava uticaj na budžetske odluke, javne usluge, obrazovanje i zdravstveni sistem. U tom kontekstu, Srpska lista ostaje ključni politički oslonac i garant institucionalne zaštite srpskog naroda.

Ekonomski i demografski izazovi dodatno opterećuju ukupnu situaciju. Visoka nezaposlenost mladih i kontinuirano iseljavanje slabe društvenu stabilnost. Za srpsku zajednicu, ekonomska sigurnost i opstanak neposredno su povezani sa vezama sa Srbijom i funkcionisanjem Srpske liste u lokalnim i centralnim institucijama.

Moguće presude bivšim liderima OVK pred Specijalizovanim sudom u Hagu mogle bi da promene međunarodnu percepciju sukoba na Kosovu 1999. godine i da otvore prostor za drugačije sagledavanje stradanja srpskog naroda, što bi imalo dugoročne političke i simboličke posledice.

Izbori 28. decembra 2025. zato neće biti samo test političkih preferencija, već ispit institucionalne zrelosti i sposobnosti očuvanja multietničke realnosti na Kosovu i Metohiji. Za Srbe, aktivno političko učešće i podrška Srpskoj listi ostaju jedini realan mehanizam zaštite prava, imovine i identiteta. Bez institucionalnog prisustva, politička nestabilnost bi mogla ugroziti sve ono što je decenijama mukotrpno očuvano.