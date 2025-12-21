Slušaj vest

Slovački predsednik Pelegrini boravi u Srbiji danas i sutra.

Program posete

14.35 Ceremonija svečanog dočeka ispred „Palate Srbija“.

14.50 Tête-à-tête sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija.

15.20 Plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem.

16.15 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrenija.

