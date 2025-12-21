Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra 2025. godine.
Zvanična poseta predsednika Slovačke Republike
PREDSEDNIK SLOVAČKE DANAS I SUTRA GOST SRBIJE: Predsednik Vučić svečano dočekuje Pelegrinija uz sve počasti ispred Palate Srbija
Slovački predsednik Pelegrini boravi u Srbiji danas i sutra.
Program posete
14.35 Ceremonija svečanog dočeka ispred „Palate Srbija“.
14.50 Tête-à-tête sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija.
15.20 Plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem.
16.15 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrenija.
