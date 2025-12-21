"DOBRODOŠLI U REPUBLIKU SANDŽAK" Skandalozni separatistički transparenti pred blokaderski protest! Spremaju OTCEPLJENJE (FOTO/VIDEO)
Naime, na prilazima gradu okačeni su transparenti na kojima piše "Republika Sandžak", što je samo jedan u nizu dokaza da se iza navodne empatije prema žrtvama novosadske tragedije, zapravo kriju prljave političke namere.
Na ovaj skup je pozivao i Vladimir Štimac, a prisustvo je najavio i istaknuti blokader Miran Pogačar.
Iako su blokaderi, poput nekadašnjeg asistenta sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru Emira Ugljanina, pred protest tvrdili da su studenti iz Novog Pazara "zapalili iskru ljubavi", stvarnost je drugačija.
Naime, treba se podsetiti scena koje je zabeležila kamera N1 televizije, a na kojima se vide blokaderi kako jurišaju na srpsku policiju.
Posebno zabrinjava ono što je jedan od njih tom prilikom vikao: "J***m vam majku srpsku", "Sad će te videti kako Pazar bije" i "J***o vas Isus u usta".