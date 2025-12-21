"ne pristajemo na nasilje i vandalizam"

Žarko Mićin, uz objavljene fotografije na Instagramu, naveo je da nije reč o slučajnom incidentu već je direktna posledica, kaže, kontinuirane negativne kampanje koju sprovode neodgovorni pojedinci i stranke, sa ciljem stvaranja atmosfere podela i netrpeljivosti.

Podsetio je, takođe, da su nedavno stavljane rešetke na dečji vozić, a sada se, rekao je, dogodilo i uništavanje ovog divnog ukrasa kojem se deca raduju.

"Ovakvi postupci predstavljaju direktan atak na novosadsku toleranciju", istakao je Mićin i dodao da je Novi Sad grad u kom su najvažnije vrednosti međusobno uvažavanje i poštovanje.

Pozvao je sve učesnike u javnom i društvenim životu da se suzdrže od retorike i akcija koje šire netrpeljivost i omoguće novosadskoj deci, da bezbrižno uživaju u lepotama zimskih čarolija i prazničnoj atmosferi koja je simbol radosti i zajedništva.

"Novi Sad neće pristati na nasilje, vandalizam i politiku straha. Naš grad će ostati grad tolerancije, dobronamernosti i uljudnosti, a našim najmlađim sugrađanima želim da uživaju u predstojećem zimskom raspustu i da sa svojim roditeljima provedu praznične dane u bogatom prazničnom sadržaju koji grad nudi", poručio je Mićin.

Mićin se istim povodom oglasio i na mreži X sledećom objavom: