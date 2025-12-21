Slušaj vest

Na ulazima u grad su okačeni transparenti "Dobrodošli u Republiku Sandžak" i "Pumpaj autonomiju Sandžaka".

Foto: Kurir.rs

U gradu je primećen i blokader Miša Bačulov, koji je nedavno uhapšen dok je organizovao sopstveno trovanje, za koje je planirao da optuži predsednika Aleksandra Vučića. Takođe, prošle godine je dovezao cisternu sa fekalijama ispred Gradske kuće u Novom Sadu.

Foto: Kurir.rs

Podsećamo, iako su blokaderi, poput nekadašnjeg asistenta sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru Emira Ugljanina, pred protest tvrdili da su studenti iz Novog Pazara "zapalili iskru ljubavi", stvarnost je drugačija.

Naime, treba se podsetiti scena koje je zabeležila kamera N1 televizije, a na kojima se vide blokaderi kako jurišaju na srpsku policiju.