Na ulazima u grad su okačeni transparenti "Dobrodošli u Republiku Sandžak" i "Pumpaj autonomiju Sandžaka".

Miša Bačulov
Foto: Kurir.rs

U gradu je primećen i blokader Miša Bačulov, koji je nedavno uhapšen dok je organizovao sopstveno trovanje, za koje je planirao da optuži predsednika Aleksandra Vučića. Takođe, prošle godine je dovezao cisternu sa fekalijama ispred Gradske kuće u Novom Sadu.

Miša Bačulov
Foto: Kurir.rs

Podsećamo, iako su blokaderi, poput nekadašnjeg asistenta sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru Emira Ugljanina, pred protest tvrdili da su studenti iz Novog Pazara "zapalili iskru ljubavi", stvarnost je drugačija.

Naime, treba se podsetiti scena koje je zabeležila kamera N1 televizije, a na kojima se vide blokaderi kako jurišaju na srpsku policiju.

Posebno zabrinjava ono što je jedan od njih tom prilikom vikao: "J***m vam majku srpsku", "Sad će te videti kako Pazar bije" i "J***o vas Isus u usta".

