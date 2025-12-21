Slušaj vest

Vehabija Senad Ramović Becan, koji je ubijen u avgustu 2024. godine u okršaju sa policijom u blizni divljeg prelaza kod administrativne linije sa KiM, na području Novog Pazara, svojevremeno je planirao napade u Beogradu.

Ramovića, inače za života osuđenog i za terorizam, likvidirali su pripadnici SAJ. Podsetimo, on je svojevremeno bacao i bombu na policajce.

Vehabiju je tokom bekstva, pre godinu i po dana, locirala BIA u šumi, na teško pristupačnom području.

- Utvrđeno je da se krio u ataru sela Hotkovo. Odmah su angažovani pripadnici specijalnih jedinica MUP-a sa siljem da ga uhapse. Međutim, on je odbio da se preda i pucao iz vatrenog oružja na policajce, koji su uzvratili i eliminisali ga - naveo je tada izvor iz istrage.

Podsetimo, Senad Ramović Becan iz Novog Pazara, koji je zbog terorizma bio osuđen na 13,5 godina zatvora, ispričao je u jednom intervjuu da li je pripremao terorističke napade u Beogradu.

Ime Senada Ramovića ponovo je postalo aktuelno posle tadašnjeg terorističkog napada u Beogradu koji je samostrelom počinio vehabija Miloš Žujović, koji je po prelasku u islam uzeo ime Salahudin, kada je ispred izraelske ambasade strelom u vrat teško ranio pripadnika srpske Žandarmerije Miloša Jevremovića, koji ga je potom neutralisao vatrenim oružjem.

Podsećanja radi, Ramović je uhapšen 2007. nakon žestokog oružanog obračuna sa policajcima u selu Trnava kod Novog Pazara. Tada je uhapšeno još 14 Ramovićevih saradnika, koji su svi tada označeni kao pripadnici vehabijskog pokreta.

Teretili su se za planiranje ubistva tadašnjeg muftije Muamera Zukorlića, kao i za pripremu terorističkih napada u Beogradu i Novom Pazaru.

Poznanstvo s Legijom

Ramović je ovako o boravku u zatvoru i poznanstvu s Legijom govorio 2021. godine...

- Problem je nastao 2006, kada je došlo do pucnjave u jednoj džamiji u Novom Pazaru. Nekoliko sati kasnije, na građane je opet pucano ispred te iste džamije. Tri osobe su ranjene, to su moja braća, prijatelji... Pucao je telohranitelj Islamske zajednice u Srbiji, a mi smo tada u javnosti lažno optuženi kao napadači i dobili smo po mesec dana zatvora - govorio je tada Ramović.

Napomenuo je da je posle toga zajedno sa svojim saborcima kupio veliku količinu oružja, koje su potom odneli na planinu Ninaja kod Sjenice.

"Oružje smo hteli da zakopamo"

- To oružje smo planirali da zakopamo, da ga imamo ako zatreba da se odbranimo. Namerno smo ga odmakli od Pazara, ako dođe do incidenta, da nam nije baš pri ruci. Na tom mestu smo imali dva šatora, kako bismo prespavali. Nije to bio nikakav kamp, ali tu jesmo pucali, probali smo oružje - rekao je Ramović tada za Informer.

Tog 16. marta 2007, jake policijske snage opkolile su Ninaju ali Ramović i Prentić tada su se zatekli na drugoj lokaciji. Mesec dana kasnije, locirani su u selu Trnava kod Novog Pazara i u ranim jutarnjim satima policija je opkolila kuću u kojoj su boravili.

"Bacio sam bombu na policiju"

- Kada je policija razvalila vrata na kući, Ismail Prentić je bacio bombu na njih. Policajci su tada brzo istrčali iz kuće i počeli su da pucaju ka nama. Uzeo sam drugu bombu i bacio je ka policiji, ali ona nije eksplodirala. Tada sam dohvatio pušku i počeo da pucam na njih. Ismail je ubijen u razmeni vatre, pao je mrtav pored mene. Sve dok sam pucao ka policajcima, nisam bio ranjen. Tek kada sam krenuo da zamenim okvir na pušci, policajci su me pogodili sa šest metaka u noge i ruku. Zatim su me prebacili u bolnicu - kaže on.

Prema njegovim rečima on i njegovih 14 saboraca je osuđeno za terorizam.

"Navodno je trebalo da dignemo ambasadu SAD, Beograđanku i još neke objekte"

- Navodno, prema presudi, trebalo je da dignemo u vazduh ambasadu SAD, zgradu 'Beograđanka' u Beogradu i još neke objekte, ali je to sve palo na sudu. Pa da smo planirali, mi bismo to i sproveli u delo, niko nas ne bi sprečio u tome - rekao je on.

Ministar policije Ivica Dačić otkrio je ranije da je Ramović najpre pretio policajcima sekirom ako dođu kod njega, a onda ih nije sačekao.

- Nismo razgovarali sa njim jer nije bio kod kuće. Pretpostavio je da možemo da dođemo - kazao je Dačić.