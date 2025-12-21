Slušaj vest

Ponavljamo da je u okviru predistražnog postupka, po naredbi za veštačenje ovog tužilaštva stalni sudski veštak za elektrotehniku, audio i video tehniku, kvalitet video i tonskog zapisa utvrdio da audio snimak razgovora na engleskom jeziku između Milera i Lučića nije autentičan, odnosno originalan.

"Na osnovu prezentovanog materijala i nalaza, utvrđeno je da je predmetni audio zapis "Zapisi" nastao spajanjem, sečenjem, premeštanjem i brisanjem, što znači da sadržaj ne može da predstavlja veran/istinit zapis događaja", zaključeno je u mišljenju veštaka.

Ovaj zaključak izveden je, jer se, kako se navodi u mišljenju, na osnovu prezentovanog materijala i nalaza ne može utvrditi identitet i integritet predmetnog audio zapisa "ZAPISI", a ni sadržaj događaja, pa samim tim se ne može izvršiti ni pozitivna autentifikacija audio zapisa "ZAPISI", što nedvosmisleno ukazuje na to da ovaj audio zapis nije veran prikaz/snimak/zapis događaja odnosno ne predstavlja orginal.

Audio zapis "ZAPISI" predstavlja sadržaj multimedijalnog zapisa "N1-Original.mp4" kao i multimedijalnih zapisa sa internet adresa na Youtube kanalima.

Ponavljamo da Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu postupa po krivičnoj prijavi direktora Telekoma Srbija protiv NN lica i krivičnog prijavi United Group-e protiv NN u vezi sa eventualnim zloupotrebama ovog audio snimka.

U okviru predistražnog postupka, tužilaštvo je, pored ostalog, naložilo da se na okolnost autentičnosti obavi veštačenje audio snimka telefonskog razgovora koji je objavljen u pojedinim medijima, a koji su vodili Miler i Lučić.

Dakle ne pokušava VJT u Beogradu da ospori autentičnost audio snimka kako tvrde pojedinci i određeni mediji, već je to konstatovano u nalazu i mišljenu stalnog sudskog veštaka.