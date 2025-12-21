Slušaj vest

Toskić je došao na protest da podrži blokadere u društvu Emira Rapovića, nekadašnjeg vođe navijačke grupe "Ekstremi", poznate po šovinističkim ispadima.

Sead Toskić je godinama bio pripadnik "Dawa tim" mesdžida, u kom je bio konvertit iz Mladenovca Miloš Žujović.

Sead Toskić - levo, sa bradom Foto: Kurir.rs

Šta je selafizam?

Selafizam je ultrakonzervativna sekta nastala iz sunitskog islama, čiji se članovi teže identifikovati sa onim što smatraju da je karakterisalo prve muslimane.

Najekstremniji pripadnici ove sekte su, sledeći svoje tumačenje džihada, izvodili samoubilačke terorističke akcije.

Godine 2014. članovi ove sekte proglasili su takozvanu Islamsku državu na području Sirije i Iraka, proganjajući i ubijajući sve koje su vidjeli kao "nevernike", kao i one muslimane koji se nisu slagali s njihovim tumačenjem islama.

Podsećamo, na današnjem blokaderskom protestu u Novom Pazaru primećen je i Miša Bačulov, koji je nedavno izašao iz pritvora nakon što je planirao svoje trovanje kako bi za to optužio predsednika Vučića.

SNS Novi Pazar: Nasilje i podele nisu naš put

Iz odbora Srpske napredne stranke u Novom Pazaru su se oglasili saopštenjem i istakli da Novi Pazar vekovima živi vrednosti koje pojedinci ne razumeju - suživot, poštovanje i bratstvo.

Srbi i Bošnjaci u ovom gradu nisu učili da se gledaju preko nišana, već preko praga. Brat je brat, bez obzira na ime i veru, i ta istina je jača od svake tuđe zle namere.

Danas su u naš grad došli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Miša Bačulov, Srđan Milivojević, Predrag Voštinić, Vladan Slavković, Rade Panić, Milan Vučetić,Siniša Jevtić i Dijana Hrka politički marginalci i ostaci propalih politika, ljudi bez podrške i legitimiteta, koji sopstveni politički sunovrat pokušavaju da prikriju izazivanjem nereda, tenzija i podela.

Njihova namera nije dijalog, nije bolji život građana, niti dobro Novog Pazara. Njihova namera je haos. Svesno podgrevaju tenzije i pokušavaju da uvuku naš grad u sukobe u kojima bi brat udario na brata, scenario koji je Novi Pazar uvek odbijao i koji će ponovo odlučno odbaciti.

Ispred Gradskog odbora Srpske napredne stranke jasno poručujemo: “Novi Pazar nije ničije eksperimentalno polje, niti pozornica za tuđe političke frustracije. Apelujemo na sve sugrađane i goste da ne nasedaju na provokacije. Ovaj grad bira mir, dostojanstvo i zajedništvo. Nasilje i podele nisu naš put i nikada neće biti.”