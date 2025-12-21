Slušaj vest

Nervozni zbog fijaska, oni su "udarili" na sopstvene sugrađane.

- Pazarci, danas je red da pokažete petlju konačno. Komšije su došle da nas podrže, a vi na 50 m od njih se pravite ludi. Dokle više ovako? Brukate nas - piše u objavi na zvaničnom nalogu blokadera sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Ovu poruku su besno prokomentarisali i njihovi pratioci na mrežama:

- Brukaju vas?! Brukaju vas oni čiju podršku tražite i očekujete?! Mudro - piše u jednom komentaru.

Podsećamo, blokadere koji su dolazili u Novi Pazar jutros su dočekali transparenti na kojima je pisalo "Dobrodošli u republiku Sandžak", i "Pumpaj autonomiju Sandžaka".

Pored dežurnih blokadera iz redova opozicije, danas su primećena i lica poput Seada Toskića, selafije koji je bio pripadnik istog mesdžida kao i terorista Miloš Žujović.

Žujović je, podsećamo, ubijen kada je napao izraelsku ambasadu u Beogradu, pritom teško povredivši jednog policajca.

Na protest je došao i Miša Bačulov, poznat po lažiranju sopstvenog trovanja kako bi za to optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

SNS Novi Pazar: Nasilje i podele nisu naš put

Iz odbora Srpske napredne stranke u Novom Pazaru su se oglasili saopštenjem i istakli da Novi Pazar vekovima živi vrednosti koje pojedinci ne razumeju - suživot, poštovanje i bratstvo.

Srbi i Bošnjaci u ovom gradu nisu učili da se gledaju preko nišana, već preko praga. Brat je brat, bez obzira na ime i veru, i ta istina je jača od svake tuđe zle namere.

Danas su u naš grad došli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Miša Bačulov, Srđan Milivojević, Predrag Voštinić, Vladan Slavković, Rade Panić, Milan Vučetić,Siniša Jevtić i Dijana Hrka politički marginalci i ostaci propalih politika, ljudi bez podrške i legitimiteta, koji sopstveni politički sunovrat pokušavaju da prikriju izazivanjem nereda, tenzija i podela.

Njihova namera nije dijalog, nije bolji život građana, niti dobro Novog Pazara. Njihova namera je haos. Svesno podgrevaju tenzije i pokušavaju da uvuku naš grad u sukobe u kojima bi brat udario na brata, scenario koji je Novi Pazar uvek odbijao i koji će ponovo odlučno odbaciti.