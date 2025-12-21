Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiio je predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Predsednici su se obratili građanima nakon sastanka. 

- Između Slovačke i Srbije su izuzetno dobri odnosi, osnovani na poštovanju i poverenju. Želeo bih da ocenim pragmatičan pristup Vučića tokom naših razgovora. Iskreno smo prolazili kroz svako mesto naše saradnje i u nekim smo već sada postigli značajne rezultate. Meni je jako drago da je predsednik podržao realizaciju svih projekata. Srbija je za Slovački najbitniji privredni partner u regionu - rekao je Pelegrini i dodao: 

Srbija je ključni igrač za održavanje mira i stabilnosti u regionu. Srbija ima podršku Slovačke i mi ćemo uvek podržavati evropski put Srbije u EU

Aleksandar Vučić (3).jpeg
Foto: Petar Aleksić

Predsednik Pelegrini se zahvalio na gostoprimstvu i pozvao predsednika Vučića u zvaničnu posetu Slovačke. 

Kurir.rs

