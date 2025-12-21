- Između Slovačke i Srbije su izuzetno dobri odnosi, osnovani na poštovanju i poverenju. Želeo bih da ocenim pragmatičan pristup Vučića tokom naših razgovora. Iskreno smo prolazili kroz svako mesto naše saradnje i u nekim smo već sada postigli značajne rezultate. Meni je jako drago da je predsednik podržao realizaciju svih projekata. Srbija je za Slovački najbitniji privredni partner u regionu - rekao je Pelegrini i dodao: