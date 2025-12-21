Politika
VUČIĆ O BLOKADERSKOM SKUPU U NOVOM PAZARU: Malobrojan i besmislen! Verujem da će tako biti i ubuduće
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je današnji protest blokadera u Novom Pazaru.
- Današnji skup u Novom Pazaru je u turističkom smislu bio uspešan, verujem da je Memić zadovoljan dodatnim prihodima zbog ljudi koji su došli sa strane, bio je izrazito malobrojan i kao uvek besmislen.
- Sve je prošlo, s obzirom da je tako malo ljudi, u najboljem redu. Verujem da će tako biti i ubuduće - rekao je Vučić.
Predsednik Vučić ugostiio je prethodno predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra 2025. godine.
