Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je današnji protest blokadera u Novom Pazaru.

- Današnji skup u Novom Pazaru je u turističkom smislu bio uspešan, verujem da je Memić zadovoljan dodatnim prihodima zbog ljudi koji su došli sa strane, bio je izrazito malobrojan i kao uvek besmislen.

- Sve je prošlo, s obzirom da je tako malo ljudi, u najboljem redu. Verujem da će tako biti i ubuduće - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić ugostiio je prethodno predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra 2025. godine.

Kompletnu izjavu dvojice lidera pročitajte klikom OVDE.

