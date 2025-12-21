Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon sastanka sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem, da će Srbija slati ljude u tu zemlju kako bi se edukovali za primenu nuklearne energije, navodeći da u Srbiji, sem u Institutu za nuklearne nauke "Vinča", nema dovoljno ljudi obrazovanih za tu oblast.

"To je svakako budućnost, jer bez doga nećemo imati dovoljno električne energije. Mnogo toga sam danas naučio od predsednika Pelegrinija kako to u Slovačkoj funkcioniše, sa kakvim su se problemima suočavali nekada, a kako se danas oslanjaju i kako najčistiju i najjeftiniju struju dobijaju iz nuklearki",. rekao je Vučić nakon sastanka u Palati Srbija.

Prema njegovim rečima, struja iz nuklearnih elektrana košta 35-40 evra po megavatu, dok Srbija danas plaća 110, 120 i 130 evra po megavatu.

"Onda vidite kakve su strašne prednosti nuklearne enegrije, koja je uzgred najčistija energija, ali je problem što mi nemamo dovoljno znanja i slovački prijatelji su nam ponudili - oni sad imaju novu nuklearku - da pošaljemo naše ljude da steknu znanje, da idu na treninge, da oni mogu da se vrate u našu zemlju da obučavaju neke mlade ljude za budućnost, jer drugačije, u eri veštačke inteligencije i električnih automobila, mi nećemo imati struje", dodao je.

Foto: Petar Aleksić

Prema njegovim rečima, Srbija mora da razmišlja 10 godina unapred, jer joj je toliko vremena potrebno za izgranju nuklearke.

Vučić je dodao da je sa Pelegrinijem razgovarao i o položaju Slovaka u Srbiji, te da će sutra zajedno otići u Bački Petrovac, u mesto gde većinu stanovnika čini slovačka zajednica, kako bi razgovarali sa građanima.

"Sa ljudima koji nisu uvek istog mišljenja, različitih političkih i svih drugih opredeljenja, ljudima iz institucija, ljudima van institucija i gledaćemo da saslušamo svakoga i da rešimo sve probleme koji postoje", kazao je Vučić.

Naveo je i da će država preuzeti veći deo neophodnih ulaganja u Dom kulture u Padini od Opštine Kovačica, čija je vrednost 3,5 miliona evra, kako bi sve bilo završeno do aprila 2027. godine, dok će za Muzej vojvođanskih Slovaka u Petrovcu biti uloženo oko 1,5 miliona evra.

Foto: Petar Aleksić

"Sutra ćemo diskutovati o drugim velikim projektima i ja verujem da će predsednik Pelegrini sutra, ukoliko to bude interes slovačke zajednice ovde kod nas, moći da saopšti još neke velike vesti za Slovake u Srbiji", rekao je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, ne mora posebno da objašnjava koliko Srbija voli Slovačku i koliko su narodi dve zemlje bliski, navodeći da Srbi Slovake doživljavaju kao sestre i braću.

Sa predsednikom Slovačke, kako je dodao, razgovarao je i o evropskom putu Srbije, uz isticanje zahvalnosti Slovačkoj na podršci na evropskom putu, kao i na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije, međunarodnog javnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija, dodajući da Slovačka uvek može da se osloni na to i kada je Srbija u pitanju.

"Mi smo danas, razgovarajući o zajedničkim temama, dogovorili kako da nastavimo vojno-tehničku saradnju i saradnju naših vojnih industrija. Slovačka je veoma snažna po tom pitanju, Srbija nije slaba. Ja sam uvek oprezan kada je potrebno pohvaliti nešto naše, ali verujem da zaista imamo dobrih rezultata u toj oblasti. Dogovorili smo načine i moduse saradnje", kazao je Vučić.

Dodao je da su saglasni da je očuvanje mira i za Srbiju i za Slovačku od najvećeg značaja "u današnjim turbulentnim i izazovnim vremenima, kada u svetu svakog dana može da izbije neki novi rat".

Vučić je dodao da je sa Pelegrinijem razgovarao i o angažmanu više slovačkih kompanija u Srbiji, kao i o drugim investicijama slovačkih kompanija, koje će danas i sutra imati više sastanaka u Beogradu, dodajući da je Srbija veoma otvorena za te investicije i da će dati "sve od sebe da pomogne u stvaranju investicionog ambijenta koji bi njima odgovarao".