Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u skladu sa svojim nadležnostima vodi predistražni postupak po krivičnoj prijavi direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića protiv NN lica i krivičnoj prijavi Junajted grupe protiv NN lica u vezi sa eventualnim zloupotrebama audio-snimka telefonskog razgovora vođenog između generalnog direktora Junajted grupe Stana Milera i Vladimira Lučića koji je letos emitovan na pojedinim medijima i internet platformama.

- Povodom informacije koja se pojavila u pojednim medijima da i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal takođe vodi istragu, ali da TOK ne traži ko je novinarima dostavio snimak, već se bavi onim što se na snimku čuje, moramo da ukažemo, ne ulazeći u postupanje JTOK i njihov predmet, da nije jasno na osnovu kojih zakonskih propisa ovo tužilaštvo uspostavlja svoju nadležnost. Imajući u vidu odredbe Zakona, ne vidimo u odnosu na koja lica, koji događaj, koje radnje i eventualno kvalifikovanje nekog krivičnog dela bi JTOK moglo da bude nadležno za postupanje. Istovremeno, potvrđujemo da je nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka stigao u VJT u Beogradu i da je u njemu eksplicitno navedeno da audio-snimak, koji je i povod krivičnih prijava, nije autentičan, odnosno originalan - navodi se u saopštenju VJT.