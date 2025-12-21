IZVRNULI ČINJENICE O RAZGOVORU IZMEĐU LUČIĆA I MILERA: Blokaderski mediji ponovo pokušavaju da obmanu javnost!
Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je juče kao paušalne i zlonamerne tvrdnje pojedinaca i određenih medija da ovo tužilaštvo "pokušava da ospori autentičnost razgovora" između generalnog direktora Junajted grupe Stana Milera i direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića koji je letos emitovan na pojedinim medijima i internet platformama. U okviru predistražnog postupka, po naredbi za veštačenje, stalni sudski veštak za elektrotehniku, audio i video tehniku, kvalitet video i tonskog zapisa utvrdio da audio-snimak razgovora na engleskom između Milera i Lučića nije autentičan, odnosno originalan.
- Na osnovu prezentovanog materijala i nalaza, utvrđeno je da je predmetni audio zapis "Zapisi" nastao spajanjem, sečenjem, premeštanjem i brisanjem, što znači da sadržaj ne može da predstavlja veran/istinit zapis dogadaja - zaključeno je u mišljenju veštaka.
Ova rekacija Višeg javnog tužilaštva u Beogradu usledila je nakon što je KRIK na društvenoj mreži Iks objavio da "ne veruje u mišljenje ovlašćenog veštaka"! KRIK je, najpre, pokušavao da obmane javnost tako što je tvrdio da je razgovor Lučića i Milera autentinčan, da bi sada ponovo pokušali obmanu tako što su objavili da ne veruju u mišljenje stalnog sudskog veštaka i da je "jedina uloga VJT i Nenada Stefanovića da brani predsednika Srbije, umesto da se bavi sadržinom razgovora".
KRIK, međutim, zaboravlja ili svesno prenebregava da se sadržinom razgovora već bavio stalni sudski veštak za elektrotehniku, audio i video tehniku, kvalitet video i tonskog zapisa i da je utvrdio da audio-snimak razgovora na engleskom između Milera i Lučića nije autentičan, odnosno originalan!
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u skladu sa svojim nadležnostima vodi predistražni postupak po krivičnoj prijavi direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića protiv NN lica i krivičnoj prijavi Junajted grupe protiv NN lica u vezi sa eventualnim zloupotrebama audio-snimka telefonskog razgovora vođenog između generalnog direktora Junajted grupe Stana Milera i Vladimira Lučića koji je letos emitovan na pojedinim medijima i internet platformama.
- Povodom informacije koja se pojavila u pojednim medijima da i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal takođe vodi istragu, ali da TOK ne traži ko je novinarima dostavio snimak, već se bavi onim što se na snimku čuje, moramo da ukažemo, ne ulazeći u postupanje JTOK i njihov predmet, da nije jasno na osnovu kojih zakonskih propisa ovo tužilaštvo uspostavlja svoju nadležnost. Imajući u vidu odredbe Zakona, ne vidimo u odnosu na koja lica, koji događaj, koje radnje i eventualno kvalifikovanje nekog krivičnog dela bi JTOK moglo da bude nadležno za postupanje. Istovremeno, potvrđujemo da je nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka stigao u VJT u Beogradu i da je u njemu eksplicitno navedeno da audio-snimak, koji je i povod krivičnih prijava, nije autentičan, odnosno originalan - navodi se u saopštenju VJT.
- Ponavljamo da Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu postupa po krivičnoj prijavi direktora Telekoma Srbija protiv NN lica i krivičnoj prijavi Junajted grupe United Group-e protiv NN u vezi sa eventualnim zloupotrebama ovog audio snimka.
U okviru predistražnog postupka, tužilaštvo je, pored ostalog, naložilo da se na okolnost autentičnosti obavi veštačenje audio-snimka telefonskog razgovora koji je objavljen u pojedinim medijima, a koji su vodili Miler i Lučić. Dakle, ne pokušava VJT u Beogradu da ospori autentičnost audio-snimka, kako tvrde pojedinci i određeni mediji, već je to konstatovano u nalazu i mišljenu stalnog sudskog veštaka.
- Zbog toga je zlonamerno izvrtanje činjenica od strane pojedinaca i određenih medija koji svojim neutemeljenim izjavama dovode u sumnju nalaz i mišljenje stručnjaka u cilju obmanjivanja javnosti - saopšteno je iz VJT u Beogradu.
Pojedini mediji pokušali su letos da zloupotrebe ovaj montirani snimak, objavivši ga u javnosti sa tvrdnjama da u razgovoru Vladimr Lučić, navodno, kaže Stanu Mileru "da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio da se smeni Aleksandra Subotić", jedna od ključnih osoba kompanije Junajted medija pod čijom upravom rade mediji N1, Nova S, Danas, Radar, dok je Miler, navodno Lučiću objasnio da pre smene Subotićeve mora prvo da oslabi kompaniju koju vodi. Veštak je zaključio da je nalaz montiran, ali novinarka KRIK-a i dalje pokušava to da demantuje.
Međutim, veštačenje je opovrglo ove tvrdnje i dokazalo da se veliki broj medija ne libi zloupotreba i nameštanja afera sve u cilju klevetanja čelnika države, sve u cilju zaustavljanja napretka Republike Srbije!
Kurir Politika