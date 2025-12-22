Slušaj vest

Novi poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević i dalje je pod udarom uvreda i pretnji, a kampanja protiv njega najžešće se vodi po društvenim mrežama. Poslednja u nizu uvrdljivih poruka stigla je od feminističke grupe "Ženska solidarnost".

- Uskoro ćemo preduzeti konkretne poteze da očistimo nalog od sluzi, pokvarenjaštva i moralne trulosti. Ne može da postoji ni pomisao saradnje sa relativizatorom nasilja. Hvala ni na čemu. Milane Antonijeviću - objavila je na Iksu "Ženska solidarnost".

Antonijević u izjavi za Kurir kaže da ovakva pisanja po društvenim mrežama, ali i neke druge aktivnosti, govore više o tome da je klima u Srbiji takva da pogoduje objavama koje su neprimerene i ne priliče ravnopravnosti i društvu koje se menja i modernizuje.

Milan Antonijević Foto: Kurir Televizija

- Nažalost, deluje kao da se ne razume uopšte potreba za dijalogom i za različitim mišljenjima. Srbija ima kapacitet za razgovor, to se pokazalo i u prethodnim godinama, a mislim da će se još više pokazati tokom 2026. godine. Ovde nije poenta u napadu na mene kao nekog ko je izabran u Narodnoj skupštini. Ti napadi su trajali u proteklih godinu dana i više, a imao sam ih i ranije, s obzirom na to što se bavim zaštitom ljudskih prava. Ono što je zabrinjavajuće je to da se takve kampanje vode protiv svakoga ko se ne uklapa u potpunosti u jedan određeni narativ i da nekako postaju same sebi cilj. To su kampanje mržnje, ako gledate te objave, bilo je i pretnji smrću koje su dolazile od nekih drugih - navodi Antonijević.

Foto: Privatna arhiva

Iz takve klime u društvu dolazi i pojava da uvrede i pretnje uprene protiv neistomišljenika dolaze od organizacija i udruženja koje nastupaju sa predznakom solidarnosti, tolerancije, ljudskih prava...

- Ta klima govori više o nerazumevanju pojma ljudskih prava, tolerancije, solidarnosti, a ne o nekom suštinskom shvatanju ili volji da se o svim pitanjima razgovara. U Srbiji zaista ne postoji ni jedna tema koja se ne može otvoriti. To se videlo i u prethodnim mesecima kada smo imali proteste i građane koji su imali najrazličitija pitanja i vodili previše agresivne kampanje za one svrhe koje su smatrali da su neophodne. Mislim to se vidi i sada na ovim stvarima vezanim i za Generalštab, Rio Tinto... Mislim to su sve neki okidači gde se slobode testiraju, ali se u isto vreme, dok se uživa u tim slobodama, vodi progon protiv onih sa kojima se ne slažu. Tako da mislim da se sada mora staviti prst na čelo, da se pojedini iz organizacija vrate nekoliko koraka unazad na te osnove ljudskih prava, na osnovne vrednosti, da prekinu sa tim kampanjama, da razumeju koje su posledice tih kampanja. Vodite kampanje progona protiv ljudi koji imaju porodice, svoje okruženje, kao da uživate u tim podelama koje pokušavate da napravite. Mislim da je ovo jedan alarm da se zaista otišlo predaleko - zaključuje Antonijević.