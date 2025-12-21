Politika
"MI SLOVAKE U SRBIJI DOŽIVLJAVAMO KAO SESTRE I BRAĆU" Vučić: Ne moram posebno da objašnjavam koliko volimo Slovačku i koliko su bliski slovački i srpski narod
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiio je predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra 2025. godine.
Predsednik Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak sa današnjeg dočeka slovačkog lidera.
- Ne moram posebno da objašnjavam koliko volimo Slovačku i koliko su bliski slovački i srpski narod. Mi Slovake ovde u Srbiji doživljavamo kao sestre i braću - poručio je Vučić u objavi.
