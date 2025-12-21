Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiio je predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra 2025. godine.

Predsednik Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak sa današnjeg dočeka slovačkog lidera.

- Ne moram posebno da objašnjavam koliko volimo Slovačku i koliko su bliski slovački i srpski narod. Mi Slovake ovde u Srbiji doživljavamo kao sestre i braću - poručio je Vučić u objavi.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SRBIJA ĆE SLATI LJUDE U SLOVAČKU DA SE EDUKUJU ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE" Vučić: Vidite kakve su strašne prednosti, ona je uzgred najčistija energija
WhatsApp Image 2025-12-21 at 17.22.48.jpeg
PolitikaVUČIĆ O BLOKADERSKOM SKUPU U NOVOM PAZARU: Malobrojan i besmislen! Verujem da će tako biti i ubuduće
Aleksandar Vučić (13).jpeg
PolitikaMOĆNA PORUKA SLOVAČKOG PREDSEDNIKA Srbija je ključni igrač za održavanje mira u regionu, uvek ćemo podržavati Srbiju na evropskom putu!
Aleksandar Vučić.jpeg
Politika"NASTAVLJAMO SA ZNAČAJNIM INVESTICIJAMA" Obraćanje Vučića i Pelegrinija, lider Slovačke poručio: Srbija ključni igrač za održavanje mira i stabilnosti u regionu
Aleksandar Vučić (1).jpeg