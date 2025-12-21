Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem, sa kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa i jačanju saradnje u brojnim oblastima,.

Tokom sastanka premijer prof. dr Macut i predsednik Slovačke saglasili su se da su tradicionalno prijateljski i partnerski odnosi dveju zemalja zasnovani na međusobnom poštovanju, a da i dalje postoji značajan prostor za dalje produbljivanje saradnje posebno u oblastima kulture, energetike, infrastrukture, obrazovanja.

Premijer prof. dr Macut zahvalio je Slovačkoj na doslednoj podršci evropskim integracijama Srbije, kao i na tome što je ta zemlja bila prva sa kojom je potpisan ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbu Ekspo 2027 u Beogradu.

Predsednik Pelegrini je rekao da njegova zemlja pruža punu podršku reformskim procesima u Srbiji, kao i da su njihovi eksperti iz različitih oblasti na raspolaganju Beoradu. On je zahvalio Srbiji na uvažavanju i poštovanju prava koje sloačka manjina uživa u našoj zemlji istakavši da je to odraz iskrenog prijateljstva i uvažavanja.

