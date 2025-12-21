Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je na večeri predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.

- U prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo, potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju, kao i posvećenost daljoj izgradnji našeg partnerstva. Zahvalan Petru Pelegriniju na otvorenom razgovoru uveren da će ova poseta dodatno doprineti jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Slovačke - napisao je predsednik uz podeljene fotografije s večere. 

Sve o zajedničkom obraćanju predsednika, tokom prvog dana zvanične posete, pročitajte u našem tekstu OVDE

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"MI SLOVAKE U SRBIJI DOŽIVLJAVAMO KAO SESTRE I BRAĆU" Vučić: Ne moram posebno da objašnjavam koliko volimo Slovačku i koliko su bliski slovački i srpski narod
Aleksandar Vučić (3).jpeg
Politika"SRBIJA ĆE SLATI LJUDE U SLOVAČKU DA SE EDUKUJU ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE" Vučić: Vidite kakve su strašne prednosti, ona je uzgred najčistija energija
WhatsApp Image 2025-12-21 at 17.22.48.jpeg
InfoBizDogovoren nastavak vojno-tehničke saradnje sa Slovačkom! Vučić: Zaista imamo dobrih rezultata u toj oblasti! Dogovorili smo načine i moduse
WhatsApp Image 2025-12-21 at 17.22.48.jpeg
InfoBiz"Sutra će Pelegrini moći da saopšti velike vesti za Slovake u Srbiji!" Vučić razgovarao sa predsednikom Slovačke o investicijama i projektima u Srbiji
Aleksandar Vučić (8).jpeg
PolitikaMOĆNA PORUKA SLOVAČKOG PREDSEDNIKA Srbija je ključni igrač za održavanje mira u regionu, uvek ćemo podržavati Srbiju na evropskom putu!
Aleksandar Vučić.jpeg