- U prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo, potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju, kao i posvećenost daljoj izgradnji našeg partnerstva. Zahvalan Petru Pelegriniju na otvorenom razgovoru uveren da će ova poseta dodatno doprineti jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Slovačke - napisao je predsednik uz podeljene fotografije s večere.