Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić se sastala s predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem koji je danas počeo dvodnevnu posetu Srbiji.

"Na sastanku sa mojim prijateljem i velikim prijateljem Srbije Pelegirnijem potvrđena je zajedniča posvećenost daljem jačanju parlamentarne saradnje i konkretnih vidova saradnje između dve zemlje", rekla je Brnabić, saopštila je Skupština Srbije.

Pelegrini se po dolasku u Beograd popodne sastao s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, potom je održan sastanak delegacija dveju država, pa pojedinačni sastanci ministara.

Predsednik Slovačke je razgovarao i s predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom.

Kurir.rs/Beta

