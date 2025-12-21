Slušaj vest

Voditelj Milomir Marić i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj gostovali su večeras u emisiji Hit tvit, gde su na samom početku ušli u raspravu oko "lažne" Ćirilice i gostovanja u samoj emisiji.

- Prvi put dvojica gostiju koji ne govore, koji su u najvećoj zavadi, ja sam upoznao Šešelja '81, kad sam bio vojnik, od njega sam svašta mogao da očekujem, ali da će da ode u lažnu "Ćirilicu", to je prevazišlo i sva moja očekivanja - rekao je na samom početku Marić i nastavio:

- On je poznat kao čovek od morala, časti... Ja sam se posle sabrao, pa se pitao da li je normalno, ali sam shvatio da je za njega sve lažno i to učešće je bilo samo izazov.

Šešelj je potom ispričao šta se dešavalo '81 godine.

Šešelj i Marić Foto: Pink TV

- Osamdesetprve godine, kada sam izbačen iz Komunističke partije, ja sam zvao glavnog urednika Kovača, rekao mu za sastanak, da ću biti tu, i ako može da pošalje jednog novinara. On je rekao da ima jednog mladog perspektivnog, da služi vojsku, pa da se mi dogovorimo. Našli smo se u hotelu Evropa. Tražio mi je slike iz mladalačkog života... Ostali smo 2, 3 sata...sutra se on nije pojavio na toj sednici - ispričao je Šešelj, aludirajući na tadašnji susret sa Marićem.

Marić je naveo da je Šešelj tada rekao kad dođe na vlast da će da ukine muziku, na šta je Šešelj uzvratio:

- Da li si ti normalan? To su ove njegove kasnije izmišljotine, on ima dara za to.

Marić je potom upitao šta je tema emisije i da bi trebalo o tome da diskutuju.

- Tema je koliki je lažov Milomir Marić, može li se izmeriti - rekao je kroz smeh Šešelj.

- To je sitnica prema Vojislavu Šešelju - uzvratio je Marić.

- Što me nisi obavestio da ne govorimo, ne bih došao u emisiju - upitao je Šešelj, na šta je Marić rekao da ni on nije znao ko je drugi gost.