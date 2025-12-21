Politika
VUČIĆ SUMIRAO RADNU NEDELJU: Moj prioritet ostaje nepromenjen, odluke ćemo nastaviti da donosimo odgovorno i u interesu građana Srbije čuvajući mir i bezbednost
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju.
Kako je istakao ozbiljna država se meri sposobnošću da u izazovnim okolnostima sačuva stabilnost, obezbedi sigurnost i normalan život.
- Moj prioritet ostaje nepromenjen. Odluke ćemo nastaviti da donosimo odgovorno i u interesu građana Srbije čuvajući mir i bezbednost, stabilno funkcionisanje sistema i zaštitu ključnih resursa.
- Naša država je posvećena jačanju međunarodnih veza, zaštiti dostojanstva zemlje i radu na konkretnim rezultatima kao što su veća ulaganja, snažnija privreda i bolji standard.
- U vremenu brzih promena, najvažnije je ostati čvrst, strpljiv i dosledan, rešavati probleme radom i dijalogom, a budućnost graditi planom, redom i odgovornošću - zaključio je Vučić.
1 · Reaguj
6