Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju.

Kako je istakao ozbiljna država se meri sposobnošću da u izazovnim okolnostima sačuva stabilnost, obezbedi sigurnost i normalan život.

- Moj prioritet ostaje nepromenjen. Odluke ćemo nastaviti da donosimo odgovorno i u interesu građana Srbije čuvajući mir i bezbednost, stabilno funkcionisanje sistema i zaštitu ključnih resursa.

- Naša država je posvećena jačanju međunarodnih veza, zaštiti dostojanstva zemlje i radu na konkretnim rezultatima kao što su veća ulaganja, snažnija privreda i bolji standard.