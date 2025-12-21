Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju.

Kako je istakao ozbiljna država se meri sposobnošću da u izazovnim okolnostima sačuva stabilnost, obezbedi sigurnost i normalan život.

- Moj prioritet ostaje nepromenjen. Odluke ćemo nastaviti da donosimo odgovorno i u interesu građana Srbije čuvajući mir i bezbednost, stabilno funkcionisanje sistema i zaštitu ključnih resursa.

- Naša država je posvećena jačanju međunarodnih veza, zaštiti dostojanstva zemlje i radu na konkretnim rezultatima kao što su veća ulaganja, snažnija privreda i bolji standard.

- U vremenu brzih promena, najvažnije je ostati čvrst, strpljiv i dosledan, rešavati probleme radom i dijalogom, a budućnost graditi planom, redom i odgovornošću - zaključio je Vučić.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ UGOSTIO PREDSEDNIKA SLOVAČKE NA VEČERI "U prijatnoj, prijateljskoj atmosferi potvrdili smo snažne i iskrene odnose Srbije i Slovačke!" (FOTO)
Screenshot 2025-12-21 203816.jpg
Politika"MI SLOVAKE U SRBIJI DOŽIVLJAVAMO KAO SESTRE I BRAĆU" Vučić: Ne moram posebno da objašnjavam koliko volimo Slovačku i koliko su bliski slovački i srpski narod
Aleksandar Vučić (3).jpeg
Politika"SRBIJA ĆE SLATI LJUDE U SLOVAČKU DA SE EDUKUJU ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE" Vučić: Vidite kakve su strašne prednosti, ona je uzgred najčistija energija
WhatsApp Image 2025-12-21 at 17.22.48.jpeg
InfoBizDogovoren nastavak vojno-tehničke saradnje sa Slovačkom! Vučić: Zaista imamo dobrih rezultata u toj oblasti! Dogovorili smo načine i moduse
WhatsApp Image 2025-12-21 at 17.22.48.jpeg