Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Republike Peter Pelegrini, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, posetiće Bački Petrovac u ponedeljak, 22. decembra 2025. godine.

Program posete

11.30 Sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

12.30 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija.

