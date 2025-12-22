Sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine.
VUČIĆ I PELEGRINI U BAČKOM PETROVCU: Poseta dvojice predsednika slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Republike Peter Pelegrini, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, posetiće Bački Petrovac u ponedeljak, 22. decembra 2025. godine.
Program posete
11.30 Sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
12.30 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija.
