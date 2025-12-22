Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Republike Peter Pelegrini, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, stigli su u Bački Petrovac.
Važna poseta lidera prijateljske zemlje
VUČIĆ I PELEGRINI STIGLI U BAČKI PETROVAC: Pogača i so za dva predsednika, dočekao ih veliki broj meštana sa srpskim i slovačkim trobojkama
Slušaj vest
Oni su održali zajednički sastanak sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Vojvodini. Predsednici Aleksandar Vučić i Peter Pelegrini su dočekani uz pogaču i so koje su nosili momak u srpskoj narodnoj nošnji i devojka u slovačkoj nošnji.
Predsednik Vučić je sinoć ugostio na večeri predsednika Pelegrinija i istakao da je uveren da će ta poseta dodatno doprineti jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Slovačke.
U prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo, potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju, kao i posvećenost daljoj izgradnji našeg partnerstva", naveo je Vučić u objavi na Instagramu.
54 · Reaguj
16