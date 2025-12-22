Slušaj vest

Narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije Uglješa Mrdić predao je set pravosudnih zakona, koji se od danas nalaze u skupštinskoj proceduri. Set pravosudnik zakona, kako je potvrdio Mrdić, čini pet zakona koji predstavljaju izmene i promene postojećih zakonskih rešenja kojima se reguliše organizacija i nadležnost sudova, tužilaštava kao i Visokom saveta tužilaštva.



- U pitanju su predlog zakona o izmenama zakona o Visokom savetu tužilaštva, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom tužilaštvu i predlog zakona o izmeni zakona o sudijama - potvrdio je Uglješa Mrdić.

Ovaj set zakona, kako je pojasnio predsednik Odbora za pravosuđe, naći će se na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine zajedno sa izveštajem Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu o odbijanju godišnjih Izveštaja o radu za 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024. godinu koje u skladu sa Ustavom i Zakonom o javnom tužilaštvu podnosi vrhovni javni tužilac Narodnoj skupštini.

Zagorka Dolovac Foto: Beta Milan Obradovic

- Kako je vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac pokazala nepoštovanje prema Narodnoj skupštini, koja ju je birala, narodnim poslanicima i građanima koji su birali članove parlamenta nedolaskom na sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu jedva čekam da čujem mišljenje ostalih narodnih poslanika o njenom radu. Očekujem da Narodna skupština usvoji Izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu o odbijanju godišnjih Izveštaja o radu za 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024. godinu čime počinje procedura za razrešenje vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac - izjavio je Mrdić.

On je objasnio da je set pravosudnih zakona radio zajedno sa grupom pravnih stručnjaka koji su činili ugledni pravnici, advokati kao i bivše sudije i tužioci. Izmene i dopune zakona su urađene, kako dodaje, na osnovu iskustva u funkcionisanju pravosuđa, pre svega tužilaštva, posle kako je dodao, "ustavnih promena koje je, kako po statistici, tako o suštinski, period sa slabijim rezultatima u borbi protiv kriminala i korupcije u odnosu na vreme pre promena Ustava".

- Davanje nezavisnosti tužilaštvu nije dovelo do efikasnijeg rada ovog organa, pravde za društvo, bržeg rasvetljavanja krivičnih dela i smanjenja kriminaliteta u društvu. Ove promene su dovele do politizacije tužilaštva čiji se rukovodioci, pre svih Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić, ponašaju kao da su lideri političke stranke a ne tužioci. Uticaj stranih centara moći kao i pojedinih država i njihovih tužilaštava na rad srpskog tužilaštva ne samo da su porasli već su institucionalizovani pa Dolovac i Nenadić više ne kriju da saglasnost za odluke koje donose, odnosno koga će da proganjaju, koga će da optužuju, kome će da unište posao i život, donose u konsultaciji sa centrima moći van Srbije. Pod njihovim rukovodstvom, tužilaštvo je postalo ne organ države i pravosuđa već oruđe za rušenje legalno izabranog predsednika Republike Srbije i Vlade. Izmene i dopune koje predlažemo primenjuju se, u ovoj ili onoj formi, u većini zemalja Evropske unije tako da su naša rešenja više usklađena sa evropskom praksom od postojećih rešenja - navodi predsednik Odbora za pravosuđe i dodaje da će u narednom periodu, sa svojim timom, nastaviti da radi i na drugim zakonima iz oblasti pravosuđa za šta je potrebno još vremena, rad sa stručnjacima, konsultovanja uporedne prakse sa drugim zemljama, pre svega zemljama Evropske unije koje su najduže u njenom sastavu kako b ponudio najbolja rešenja.