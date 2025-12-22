PROTESTUJE NJIH 34, A ZVAO SAM NJIHOVOG VOĐU DA ČUJEM ČIME JE NEZADOVOLJAN Vučić o grupi ljudi koja se okupila u Bačkom Petrovcu: "Ne bi došli da sam sam"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Bačkom Petrovcu sa prvim čovekom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem.
On je tom prilikom, na pitanje o protestu grupe ljudi tokom posete gradu u Bačkoj, rekao da je video kako se to predstavlja kao ratno stanje.
- Ovde vidite 34 čoveka koji protestuju. Neko bi pomislio da je 5.000 ljudi. Da ponovim, 34. Pojedine medijske platforme u Srbiji su to predstavili kao da su "okruženi su policijom". A, sa druge strane, bilo je 309 ljudi. Ja ljude ne delim, i to ću dokazati. Njihov vođa, najbogatiji čovek u Bačkom Petrovcu, glavni demonstrant, to je čovek koji zida hotel ovde u Bačkom Petrovcu, mi smo i njega zvali na sastanak. Lično sam hteo da čujem čime nije zadovoljan i zvao sam ga. On je juče javio da neće da dođe na sastanak. Mislim da ste sada dobili odgovor. Ne samo gospodin Pelegrini, nego sam i ja hteo da pričam sa njim. Reč je o opozicionom odborniku dakle, nije to narod izašao iz kuća. Reč je o gospodinu Triješki, ako se ne varam - poručio je Vučić.
On je naglasio da se ne bi okupili da dolazi sam, bez visokog zvaničnika druge države.
- Što se tiče svega drugog, policija radi svoj posao po prvom prioritetu, zato što je nama gost predsednik slovačke države. Da znate, njih 34 se ne bi ni okupilo da dolazim ja sam, već su se osetili važno da mogu da dođu pa da pokazuju kako ih neko sprečava. A niko ih nije sprečio, već su dobili zvaničan poziv da dođu - rekao je Vučić.
