- Ovde vidite 34 čoveka koji protestuju. Neko bi pomislio da je 5.000 ljudi. Da ponovim, 34. Pojedine medijske platforme u Srbiji su to predstavili kao da su "okruženi su policijom". A, sa druge strane, bilo je 309 ljudi. Ja ljude ne delim, i to ću dokazati. Njihov vođa, najbogatiji čovek u Bačkom Petrovcu, glavni demonstrant, to je čovek koji zida hotel ovde u Bačkom Petrovcu, mi smo i njega zvali na sastanak. Lično sam hteo da čujem čime nije zadovoljan i zvao sam ga. On je juče javio da neće da dođe na sastanak. Mislim da ste sada dobili odgovor. Ne samo gospodin Pelegrini, nego sam i ja hteo da pričam sa njim. Reč je o opozicionom odborniku dakle, nije to narod izašao iz kuća. Reč je o gospodinu Triješki, ako se ne varam - poručio je Vučić.