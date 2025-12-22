Slušaj vest

Vučić je danas zajedno sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem obišao predstavnike slovačke zajednice u Srbiji gde su razgovarali o tome na koji način država Srbija može da pomogne svim sredinama gde Slovaci žive i najavio da će Srbija izgraditi Slovačku kuću u Novom Sadu.

- Dogovorili smo na predlog Petera Pelegrinija, i rekao bih da je to velika stvar i za Slovačku i za slovačku zajednicu, izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu. To neće koštati manje od šest ili sedam miliona evra, i to će Srbija da preuzme na sebe, rekao je Vučić posle sastanka.

Dodsao je i da će tako Slovaci konačno da dobiju svoj dom, na severu Srbije i istakao da je veoma srećan zbog toga.

- Imali smo danas razgovore sa predstavnicima slovačke zajednice u Srbiji i tu su naravno bili i predstavnici institucija, ljudi koji nekada misle slično kao što mi mislimo, ali koji nekada misle potpuno drugačije. Sa svima smo razgovarali. Žao mi je što nije bilo onih koji su u opoziciji ili iako su bili pozvani, imali su neka pametnija posla od danas, ali smo razgovarali sa ljudima koji drugačije misle. Srećan sam što smo rešili neke od problema, rekao je Vučić.

On je istakao da je ponosan na Slovake u Srbiji koji su uvek pokazivali poštovanje prema našoj zemlji.

- Zajedno sa nama prolaze i kroz dobre i kroz ne lake ili teške trenutke. Zahvaljujem predsedniku Slovačke Peteru Pelegriniju što je Slovačka uvek podržavala i slovačku zajednicu ovde, ali uvek podržavala i Srbiju i u njenoj politici i u ekonomskoj podršci koju pruža tim mestima, naveo je Vučić.

- I gledali smo kako i na koji način da pomognemo svim sredinama gde Slovaci žive. Dakle, Slovaci žive i u Banatu i u Sremu i u Bačkoj. U Banatu od Janošika koji je ili opština Alibunar ili Plandište, nisam sasvim siguran, ali tu na granici te dve opštine, do Padine, Kovačice, do Bačke Palanke u Bačkoj, Stare Pazove i u drugim mestima, rekao je Vučić.

Kaže da su gledali kako da se rešavaju problemi u vezi sa putevima, vodovodne, kanalizacione mreže i škola "Jan Čajak" i "Žarko Zrenjanin" u Bačkom Petrovcu kao i Dom kulture u Padini od 4.500 kvadratnih metara. Vučić je rekao da je u Padini voda mnogo veći problem, jer su vodovod i cevi još od 1953. godine.

"Gledamo da pomognemo sve što možemo"

- Gledamo da pomognemo sve što možemo, rekao je Vučić i dodao da će država finansirati i Maticu slovačku, pored Nacionalnog saveta Slovaka i drugih slovačkih institucija. Vučić je zahvalio svima koji su bili danas na sastanku.

- Mi ćemo svoj posao da uradimo brzo, i kada sam ovo rekao, neke od ovih stvari ćemo već u toku nedelja da završavamo, makar što se finansiranje tiče, zaključio je Vučić.