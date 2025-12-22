Slušaj vest

Srbija se nalazi među zemljama koje su se pridružile restriktivnim merama Saveta Evropske unije zbog situacije u Maliju i Kongu, ali ne i sa merama protiv određenih država zbog teških kršenja i zloupotreba ljudskih prava, objavljeno je iz Kancelarije visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas.

Savet EU produžio je restriktivne mere zbog situacije u Maliju do decembra sledeće godine i izmenio obrazloženje i informacije za osobe uključene u spiskove fizičkih ili pravnih lica, entiteta ili tela na koja se primenjuju restriktivne mere.

Sa tom odlukom Saveta saglasili su se Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Te zemlje će osigurati da njihove nacionalne politike budu u skladu sa tom odlukom, dodaje se u saopštenju.

Kaja Kalas je objavila da je Srbija među državama koje su se saglasile i sa odlukom Saveta o produženju restritkrivnih mera zbog situacije u Kongu do decembra 2026. godine.

Navodi se da Srbija nije među državama saglasnih sa odlukom o produžavanju restriktivne mere prema fizičkim ili pravnim licima, entitetima i telima koji se terete za teška kršenja i zloupotrebe ljudskih prava.

Sa tom odlukom su se usaglasile Albanija, BiH, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Norveška i Ukrajina.

