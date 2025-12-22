"Samozvana blokaderska elita i njihovi kvazi novinari poput izvesnog Aleksandra Dikića, željni jeftinog publiciteta, još jednom su pokazali da jedini program koji imaju staje u dve reči - ubiti Vučića. Nije to samo bolesna mržnja prema našem predsedniku, to je mržnja prema svakog građaninu koji drugačije misli, prema svakom političkim neistomišljeniku i, konačno, mržnja prema svojoj zemlji koju su bezuspešno pokušavali da razore, unište, ponize. Besni su jer su ispumpali, jer ih je blokirala većinska pristojna i normalna Srbija. Nikad neće mržnjom i pretnjama zaustaviti Srbiju! Ne damo Srbiju", napisao je Vučević na Iksu.