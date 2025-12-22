EVROPA SUVERENIH DRŽAVA JE NE SAMO MOGUĆA, VEĆ I NEOPHODNA: Ministarka Stamenkovski o poseti predsednika Slovačke Petera Pelegrinija Srbiji
- Srbija i Slovačka brane pravo na suvereno odlučivanje, čak i onda kada je to politički najskuplje. U vremenu pritisaka, uslovljavanja i pokušaja da se nacionalni interesi proglase „retrogradnim“, ovakvi susreti potvrđuju da suverenizam nije izolacija, već legitiman politički izbor. Most koji je Srbija izgradila sa Mađarskom i Slovačkom je glavna magistrala suverenista u Evropi - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.
Dodala je da treba otvoreno reći da suverenizam ima cenu.
- Države koje žele da same odlučuju izložene su spoljnim pritiscima, ali i unutrašnjim pokušajima destabilizacije. To nije slučajnost, već pravilo. Ipak, politika bez suvereniteta nije politika, već administracija tuđih interesa. Zato je Evropa suverenih država ne samo moguća, već i neophodna - zaključila je ona.