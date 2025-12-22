- Srbija i Slovačka brane pravo na suvereno odlučivanje, čak i onda kada je to politički najskuplje. U vremenu pritisaka, uslovljavanja i pokušaja da se nacionalni interesi proglase „retrogradnim“, ovakvi susreti potvrđuju da suverenizam nije izolacija, već legitiman politički izbor. Most koji je Srbija izgradila sa Mađarskom i Slovačkom je glavna magistrala suverenista u Evropi - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.