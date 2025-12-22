Slušaj vest

- Razgovarali smo o svim zakonodavnim reformama koje je neophodno sprovesti kako bi se podržao dalji razvoj informacionih tehnologija u Srbiji. Sve što smo u prethodnim godinama uradili itekako daje rezultate, koji sada postaju priznati svuda u svetu - istakla je predsednica Skupštine.

Ana Brnabić u kući eUprave Foto: Instagram/anabrnabic

Ana Brnabić je dodala da je objavljen novi GovTech Maturity Index - indeks tehnološke zrelosti javne uprave (GTMI) koji se od 2020. godine objavljuje u istoimenom izveštaju Svetske banke, uz prateći set podataka.

Pozicija Srbije u svetu Foto: Instagram/anabrnabic

- U ovogodišnjem izveštaju Srbija je dodatno napredovala i pozicionirana je na drugom mestu u Evropi i 6. u svetu. Ispred Srbije su Koreja, Saudijska Arabija, Estonija, Brazil i Australija! U prethodnom izveštaju 2022. godine, Srbija je prema vrednosti GTMI indeksa bila pozicionirana na 4. mestu u Evropi i 11. na svetu - istakla je ona.

Pozicija Srbije u Evropi Foto: Instagram/anabrnabic

GTMI kao kompozitni indeks obuhvata četiri ključne oblasti GovTech-a, sa ukupno 48 indikatora: Indeks ključnih sistema javne uprave (Core Government Systems Index – CGSI), Indeks javnih usluga (The Public Service Delivery Index - PSDI), Indeks digitalnog učešća (Digital Citizen Engagement Index – DCEI) i Indeks ključnih preduslova (The GovTech Enablers Index – GTEI).