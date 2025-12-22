Slušaj vest

Povodom teksta koji je 30. novembra 2025. godine objavljen na portalu "KURIR.RS" pod naslovom: "BLOKADERI I CRTA ZAJEDNO U NEGOTINU - Dok blokaderi vrše pritisak na građane, CRTA im uskače u pomoć", Udruženja građana "CRTA" poslalo je odgovor na informaciju:

- CRTA demantuje navode kojima se organizacija i njeni posmatrači dovode u vezu sa vršenjem pritiska na birače u Negotinu 30. novembra 2025. godine. Takavi navodi nemaju činjenično utemeljenje i stvaraju pogrešnu sliku o posmatračima CRTE koji postupaju u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i koji su tokom izbornog dana u Negotinu bili meta pretnji, govora mržnje i vređanja na ličnoj osnovi.

