"Srbija nastavlja da poštuje uvedenu zabranu izvoza municije 'sumnjivim kontragentima', uprkos pokušajima 'nečistih' klijenata da je zaobiđu", izjavio je direktor Drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije Jurij Pilipson.

- Zabrana izvoza municije sumnjivim kontragentima, koju su uvele srpske vlasti, i dalje je na snazi, uprkos kontinuiranim pokušajima nesavesnih klijenata da je zaobiđu - naglasio je diplomata, odgovarajući na pitanje kako Moskva ocenjuje izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućnosti prodaje municije Evropi, čak i u slučaju njene naknadne isporuke Ukrajini, iako je srpska strana više puta uverila Moskvu u savestan kontrolni mehanizam izvoza.

- Cenimo principijelan stav rukovodstva Srbije po ovom pitanju. Pažljivo pratimo situaciju i, ako je potrebno, dajemo sugestije - dodao je Pilipson.

On je istakao da je, uprkos destruktivnom uticaju Zapada, koji nastoji da "po svaku cenu zabije klin u bilateralnu saradnju Rusije i Srbije, podrije poverenje i međusobno razumevanje", Beograd "nesumnjivo i objektivno“ strateški partner Moskve.

- Naš dijalog sa Beogradom ostaje otvoren i konstruktivan. Usmereni smo na to da zajedničkim naporima prevaziđemo teškoće koje veštački stvaraju naši nedobronamernici - naglasio je direktor departmana MSP RF.

Pilipson je ukazao na nastavak intenzivnog i višeslojnog rada ruskih i srpskih partnera, čak i u uslovima "često izuzetno strogih sankcija".

- Postoje veliki projekti u oblasti visokih tehnologija, digitalizacije i IT sektora, kao i u poljoprivredi. Cilj nam je da ostvarimo konkretne rezultate za ekonomiju i socijalnu sferu - naveo je on.

Republika Srpska nastavlja kurs prijateljskih odnosa sa Rusijom

Republika Srpska pod novim rukovodstvom zadržava kurs na prijateljske odnose i razvoj saradnje sa Rusijom, rekao je Pilipson.

- Građani Republike Srpske su se opredelili — pobeda Karana, bliskog saradnika Dodika, svedoči o podršci birača političkoj liniji iza koje stoji patriotska koalicija - ocenio je diplomata.

On je podsetio na Karanove reči neposredno nakon izbora da će "kontinuitet tog kursa, uključujući i razvoj višeslojne saradnje sa Ruskom Federacijom, biti očuvan i ubuduće".

- U Moskvi visoko cenimo prijateljski karakter naših veza sa Republikom Srpskom i spremni smo da zajedno radimo u najrazličitijim oblastima - naglasio je Pilipson.

On je podsetio da su "vanredni izbori za predsednika Republike Srpske, održani 23. novembra, bili posledica kampanje pokrenute pod pritiskom zapadnih zemalja s ciljem nezakonitog udaljavanja sa vlasti lidera Srba u Bosni i Hercegovini Milorada Dodika".

- Uprkos nametnutoj logici, Dodik je doneo odgovornu odluku i dobrovoljno podneo ostavku kako bi sprečio dalje destabilizovanje situacije u Republici Srpskoj i BiH u celini - istakao je Pilipson.

Diplomata je takođe skrenuo pažnju na to da su "izbori novog predsednika Republike Srpske protekli mirno i bez incidenata, u demokratskoj atmosferi".