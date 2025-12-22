Slušaj vest

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ne osuđuje navijačku grupu "Bed Blu Bojsi", koja je preksinoć, na stadionu "Maksimir" u Zagrebu na meču protiv gradskog rivala Lokomotive, istakla transparent sa ustaškim pokličom "Za dom spremni".

Plenković je rekao da je, koliko je razumeo, transparent bio poruka gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću i u tome ne vidi nikakav problem?!

- Mislim da je poruka logična - dodao je, s obzirom na Tomaševićevu „potpunu nedoslednost“ u vezi sa dozvoljavanjem ili nedozvoljavanjem koncerta Marka Perkovića Tompsona.

- Dozvolite koncert u julu, nakon što je Hipodrom bio prebukiran u maju kada je Tompson prvobitno tražio koncert... Dakle, bilo je nemoguće proći kroz Hipodrom tih nekoliko meseci dok se ne završe lokalni izbori. Onda dozvolite koncert u subotu, ali ne i koncert u nedelju. Neka ode u Istru i Varaždin i vidi kako će SDP i IDS tretirati istu temu - poručio je Plenković Tomaševiću.

Posle transparenta "Za dom spremni", usledio je novi transparent: "I šta ćemo sad, gradonačelniče?", kojim su BBB prozvali zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića jer je nedavno istakao da će se uvesti zakonski propisi da ustaški poklič "Za dom spremni" neće smeti da se uzvikuje na koncertima Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu.

Zabranio drugi koncert

Podsetimo, u oktobru se Tomašević oglasio se povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Tompsona u Areni s podužom objavom. Potvrdio je kako je koncert 27. decembra 'siguran', ali i kako je Tompsonov tim tražio dodatne datume. Što je odbijeno.

- Tompsonov menadžment je juče objavio kako će se jedan od koncerata u sklopu njihove turneje održati u Areni Zagreb. Radi se o koncertu 27. decembra. Ugovor za zakup Arene je Tompsonov menadžment potpisao u martu ove godine, nekoliko meseci pre koncerta na Hipodromu - naveo je u uvodu Tomašević.

Potom je pričao o spornom ustaškom pozdravu...

Tomislav Tomašević Foto: Beta Lana Slivar Dominic

- Posle koncerta, na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića, gde nije bilo kontroverznog ustaškog pozdrava, mi smo u dobroj veri dozvolili koncert na Hipodromu, i tamo su hiljade ljudi uzvikivale taj neustavni pozdrav. Ustavni sud je više puta potvrdio da je to bio neustavni pozdrav. Takođe bih želeo da podsetim da se uoči koncerta pevalo ustaško pozdravljanje koje policija nije uspela da spreči, a kao odgovor na kritike o nečinjenju policije, nadležne institucije su okrivile gradske vlasti za dozvolu koncerta. Podsećam da su neki pojedinci takođe izgovorili taj pozdrav na javnoj televiziji, uprkos tome, niži sud ih je oslobodio odgovornosti i opravdao veliko uzbuđenje oko koncerta - rekao je Tomašević.

Takođe je izjavio da je Tompsonov tim zatražio drugi datum za koncert 28. decembra u Areni.

- Mogu reći da će se koncert 27. decembra održati jer je ugovor potpisan i na snazi je, a ponavljam da je potpisan u martu. Međutim, koncert 28. decembra se neće održati u Areni Zagreb, nijedan koncert nije potpisan za taj datum. Ako se na koncertu bude koristio ustaški pozdrav, neće biti Tompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća ili gradske institucije u Zagrebu. O tome smo se konsultovali i sa koalicionim partnerom i oni se slažu sa ovim stavom. U narednim nedeljama, zajedno sa Skupštinom, utvrdićemo pravila koja će se primenjivati na sve izvođače i organizatore, i propisati neprihvatljivost tog ustaškog i neustavnog pozdrava, ustaških simbola ili bilo kakvog poziva na diskriminaciju ili rasizam na koncertima ili događajima koji se održavaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća ili institucije u Zagrebu.